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Рассчитывать на уверенное восстановление рубля не приходится, — Роман Блинов, эксперт компании «Международный финансовый центр»
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Рассчитывать на уверенное восстановление рубля не приходится, — Роман Блинов, эксперт компании «Международный финансовый центр» 

Прайм 52 минуты назад
Фото: Прайм
Текущее восстановление выглядит вполне логичным, учитывая некоторый спад геополитической напряженности и высокие цены на нефть, которые сейчас играют «вторую скрипку», но все же оказывают определенную поддержку рублю.
Отступили и страхи по поводу более болезненных санкций после того, как накануне глава Минфина США Стивен Мнучин высказался против распространения ограничений на государственный долг России из-за потенциальных последствий для самих же американских инвесторов и экономики страны в целом. Напомним, что в прошлый раз ему удалось убедить Трампа не принимать этих мер. Есть надежда, что получится и в нынешней ситуации, которая, однако, сейчас выглядит сложнее.
Что касается темы Сирии, американский президент пока предпочитает держать мир в напряжении — он еще не принял решение о ракетном ударе. Колебания Трампа, который вчера в твиттере сначала пригрозил ракетами, а затем предложил остановить гонку вооружений, также дают надежду, что одиозный республиканец не зайдет так далеко из-за угрозы развязывания войны.
Пока рынки находятся в подвешенном состоянии, рассчитывать на уверенное восстановление рубля не приходится. При этом в случае дальнейшего спада напряженности наша валюта способна прибавить в цене. Об этом говорят техническая картина, дорогая нефть и неустойчивый доллар.
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