Киев и Вильнюс считают «Северный поток — 2» опасной политической инициативой и намерены противодействовать строительству этого газопровода.
Соответствующие договоренности достигнуты в ходе встречи премьер-министров стран Владимира Гройсмана и Саулюса Сквернялиса.
«Отдельно стороны обсудили ситуацию вокруг российского проекта «Северный поток — 2» и пришли к соглашению о необходимости противодействовать реализации этой опасной, прежде всего с политической точки зрения, инициативы», — сообщает об итогах встречи пресс-служба украинского правительства, передает ТАСС.
В этом контексте было положительно отмечено намерение Украины официально присоединиться к работе Центра передового опыта НАТО по энергетической безопасности, который расположен в Вильнюсе, говорится в сообщении на сайте украинского президента.
По данным пресс-службы, стороны также обсудили перспективы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе возможности привлечения на Украину новых литовских инвестиций.
Вместе с тем в четверг Хельсинки выдали второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».
Во вторник канцлер Германии Ангела Меркель увязала судьбу «Северного потока — 2» с украинским транзитом, без ясности по которому реализация проекта газопровода «невозможна». Об этом она заявила на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.
В то же время глава правления украинской национальной акционерной нефтегазовой компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал строительство газопровода «Северный поток — 2», выразив надежду, что Россия никогда его не запустит.