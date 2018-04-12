Украина и Литва договорились противостоять строительству «Северного потока — 2»

Киев и Вильнюс считают «Северный поток — 2» опасной политической инициативой и намерены противодействовать строительству этого газопровода.

Соответствующие договоренности достигнуты в ходе встречи премьер-министров стран Владимира Гройсмана и Саулюса Сквернялиса.

«Отдельно стороны обсудили ситуацию вокруг российского проекта «Северный поток — 2» и пришли к соглашению о необходимости противодействовать реализации этой опасной, прежде всего с политической точки зрения, инициативы», — сообщает об итогах встречи пресс-служба украинского правительства , передает ТАСС

В этом контексте было положительно отмечено намерение Украины официально присоединиться к работе Центра передового опыта НАТО по энергетической безопасности, который расположен в Вильнюсе, говорится в сообщении на сайте украинского президента.

По данным пресс-службы, стороны также обсудили перспективы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе возможности привлечения на Украину новых литовских инвестиций.

Вместе с тем в четверг Хельсинки выдали второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».