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МЭР: «торговая война» США и Китая отразится на России
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В МЭР рассказали о последствиях раскручивания «торговой войны» США и Китая 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Andy Wong, File
Раскручивание "торговой войны" США и Китая приведет к дисбалансам в глобальной торговле и создаст вызовы для других стран, в том числе и для России, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Груздев.
"Что касается отношений США и Китая, обе страны являются ключевыми игроками в системе международной торговли, и любые напряженности отражаются на самой системе в целом. Явно, что такое развитие событий будет приводить к определенным дисбалансам, и здесь будут вызовы для других стран", — считает замминистра.
"Здесь сложно предсказать, как будет развиваться эта ситуация, какие еще сектора будут затронуты. Один из судьбоносных вызовов в этой истории — это отступление от норм и правил международного торгового права, за соблюдение которых всегда выступала Россия, как бы ее ни обвиняли. То, что сейчас происходит, и те инструменты, которые задействованы, не укладываются в эту логику", — пояснил Груздев.
"Этот маховик, если он будет раскручиваться дальше, на следующем этапе приведет к очередной волне и так нарастающего протекционизма, закрытию рынков, перетоку товаров, которые не могут поставлять на закрытые рынки, а это уже может означать дополнительное давление на Россию и весь рынок ЕАЭС. Будем надеяться, что разум возобладает", — добавил замглавы Минэкономразвития РФ.
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