Промпроизводство в еврозоне не оправдало прогнозов 

Москва, 12 апреля — «Вести. Экономика». Промышленное производство в еврозоне в феврале неожиданно снизилось по сравнению с предыдущим месяцем на фоне падения выпуска средств производства и потребительских товаров.
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Объем промпроизводства в 19 странах еврозоны в феврале сократился на 0,8% по сравнению с январем, свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat). Рост промпроизводства в годовом выражении составил 2,9%. Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали рост промпроизводства на 0,1% в помесячном выражении и на 3,8% — в годовом. Согласно пересмотренным данным, в январе промпроизводство в еврозоне снизилось на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, а не на 1%, как сообщалось ранее. Оценка роста промпроизводства в годовом выражении пересмотрена с 2,7% до 3,7%. Объем промпроизводства в 28 странах ЕС в феврале сократился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 3,1% в годовом выражении.