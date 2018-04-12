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Первичная паника валютного рынка сошла на нет, — Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит»
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Первичная паника валютного рынка сошла на нет, — Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Торги на валютном рынке в среду завершились небольшим укреплением рубля. Негативный тренд отступил на фоне существенных потерь, понесенных ранее, а также благодаря росту цен на нефть к максимумам 2014 г. Курс доллара на закрытие биржи составил 62.59 руб. (-43 коп.), курс евро — 77.46 руб. (-39 коп.). На международном валютном рынке доллар сдавал позиции к евро. Данные по инфляции в США за март оказались на уровне средних рыночных ожиданий, тогда как немного более уверенный тон в протоколах с прошлого заседания ФРС был проигнорирован. По итогам дня основная пара поднялась на 20 бп до отметки $1.2370.
Минфин США вчера подтвердил отсутствие намерений вводит запрет на инвестирование в госдолг РФ, что снизило напряженность в суверенных облигациях и евробондах. Внесенный республиканцами законопроект по ограничению вложений в госдолг США пока не имеет однозначно позитивных перспектив для принятия его обеими палатами Конгресса, поэтому риск данного фактора был снижен. Дедлайн президента США на ответ по Сирии был нарушен, власти США пытаются заручиться поддержкой как можно большего числа союзников для реализации военного сценария в Сирии.
Первичная паника валютного рынка сошла на нет, однако геополитический фон остается крайне негативным своей непредсказуемостью. Это создает не слишком высокое доверие к восстановительному тренду рубля. В то же время, сезонно рубль имеет шансы на укрепление, если ситуация стабилизируется. Мы оцениваем налоговый период апреля в размере 1.7 трлн руб. по основным налоговым платежам против 2.2 трлн руб в марте. Экспортеры могут воспользоваться ситуацией для конвертации валютной выручки по более высоким обменным курсам. Помимо этого, Минфин приостановил покупки валюты на текущей неделе, а цены на нефть вчера поднялись до 4-летних максимумов.
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