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Рубль продолжает укрепляться
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Рубль продолжает укрепляться 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Рубль продолжил укрепляться после незначительного снижения сразу после открытия торгов на Московской бирже. Доллар к 11.20 мск снизился на 22 коп. до 62,37 руб., евро — на 33 коп. до 77,14 руб.
Индекс Мосбиржи к этому времени незначительно вырос — до 2192,25 пунктов против 2192,15 на закрытии в среду. Индекс РТС прибавил 2,2% до 1107,57 пунктов. Сильнее других дорожают бумаги «Сафмара» (5,25%), «Мечел» (4,1%), UC Rusal (+4,03%).
Нефть хотя немного подешевела, остается достаточно дорогой: стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на Лондонской бирже снизилась на 0,2% до $71,89.
На укрепление рубля влияет комплекс причин, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир Брагин. Прежде всего, это геополитика — после вчерашних резких заявлений риторика смягчилась, рынок также немного успокоился, объясняет он.
Также появилась информация и о том, что санкции на российский госдолг не будут введены. Это вернуло позитивные настроения на рынки и подтолкнуло рубль к росту. Повлияло и заявление Минфина о временной приостановке покупки валюты, добавляет Брагин.
Вчера Минфин объявил, что временно не будет покупать валюту, пока на рынке сохраняется высокая волатильность. ЦБ сегодня сообщил, что второй день подряд — 9 и 10 апреля — не покупал валюту на рынке в рамках бюджетного правила.
Вчерашнее заявление министра финансов США Стивена Мнучина. о нецелесообразности введения санкций в отношении российского госдолга вернуло позитивные настроения на рынки и подтолкнуло российскую валюту к росту, добавляет зампред правления Локо Банка Андрей Люшин.
Слова Мнучина вчера спровоцировали отскок цен на ОФЗ, говорит старший аналитик по макроэкономике и долговым рынкам «Атона» Яков Яковлев, эта тенденция продолжилась и сегодня. «При этом рынок все ещё достаточно волатильный, во многом из-за риска военного столкновения в Сирии», — добавляет Яковлев.
Сегодняшнее укрепление, равно как и вчерашнее падение рубля — это лишь показатель высокой волатильности и неопределённости на рынки, замечает Брагин: «С фундаментальной точки зрения рубль должен укрепляться».
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