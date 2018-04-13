В Госдуму внесли законопроекты о введении механизма обоснования инвестиций в строительной отрасли

Правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, которыми предлагается ввести механизм обоснования инвестиций в сфере капитального строительства. Документ опубликован на официальном сайте правительства страны.

«Цель законопроектов — с помощью введения механизма обоснования инвестиций повышать точность определения предполагаемой (предельной) стоимости объектов капитального строительства и, соответственно, снижать риски увеличения сметной стоимости, сокращать сроки строительства, повышать конкурентоспособность производства и эффективность использования капитальных вложений», — сообщается в документе.

Согласно тексту первого законопроекта, предусматривается обязательность подготовки обоснования инвестиций в отношении объектов капитального строительства предполагаемой стоимостью строительства, реконструкции, реставрации или технического перевооружения от 1,5 млрд руб., если эти инвестиции производятся за счет средств бюджетов всех уровней, юридических лиц, созданных государством или доля государства в уставном капитале которых составляет более 50%.

Вторым законопроектом предлагается обособление в Бюджетном кодексе расходов бюджетов всех уровней на подготовку обоснования инвестиций, а также проведение технологического и ценового аудита.