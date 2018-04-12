Киев нашел союзника в борьбе против «Северного потока-2»

Премьеры Украины и Литвы договорились препятствовать реализации «Северного потока — 2»

«Премьеры отдельно рассмотрели ситуацию вокруг российского проекта «Северный поток — 2» и договорились о необходимости противодействовать реализации этой инициативы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы правительства также обсудили ситуацию в Донбассе и вопрос создания миротворческой миссии. Кроме того, они отметили рост двусторонней торговли, объём которой превысил $1 млрд