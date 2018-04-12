Киев нашел союзника в борьбе против «Северного потока-2»

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Премьеры Украины и Литвы договорились препятствовать реализации «Северного потока — 2» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министры Украины и Литвы Владимир Гройсман и Саулюс Сквернялис договорились противодействовать реализации проекта «Северный поток — 2», сообщает пресс-служба украинского правительства по итогам встречи политиков.
«Премьеры отдельно рассмотрели ситуацию вокруг российского проекта «Северный поток — 2» и договорились о необходимости противодействовать реализации этой инициативы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что главы правительства также обсудили ситуацию в Донбассе и вопрос создания миротворческой миссии. Кроме того, они отметили рост двусторонней торговли, объём которой превысил $1 млрд
Ранее председатель правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев назвал «Северный поток — 2» троянским конём для Евросоюза.
RT на русском: последние новости
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