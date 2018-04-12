Рынок акций Филиппин закрылся ростом, PSEi Composite прибавил 1,25%

Investing.com — Фондовый рынок Филиппин завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов разработки и нефтедобычи, недвижимости и банковских и финансовых услуг.

На момент закрытия на Филиппинской фондовой бирже PSEi Composite поднялся на 1,25%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSEi Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Semirara Mining Corp (PS:SCC), которые подорожали на 1,55 п. (5,16%), закрывшись на отметке в 31,60. Котировки Bank of the Philippine Islands (PS:BPI) выросли на 5,20 п. (5,01%), завершив торги на уровне 109,00. Бумаги Jollibee Foods Corp (PS:JFC) выросли в цене на 10,40 п. (3,59%), закрывшись на отметке 300,00.

Лидерами падения стали акции Manila Electric Co (PS:MER), цена которых упала на 3,00 п. (0,91%), завершив сессию на отметке 325,00. Акции Security Bank Corp (PS:SECB) поднялись на 1,80 п. (0,79%), закрывшись на уровне 224,80, а Metro Pacific Investments Corp (PS:MPI) снизились в цене на 0,030 п. (0,58%) и завершили торги на отметке 5,150.

На Филиппинской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (107) превысило количество закрывшихся в минусе (94), а котировки 44 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,55%, или 7,50, достигнув отметки $1.352,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 0,10%, или 0,07, до $66,75 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 0,25%, или 0,18, до отметки $71,88 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CNY/PHP снизилась на 0,07% до 8,2851, а котировки USD/PHP повысились на 0,09%, достигнув отметки 52,041.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,10% до 89,31.