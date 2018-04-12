В Кабардино-Балкарии на повышение МРОТ в 2018 году выделят около 120 млн рублей

НАЛЬЧИК , 12 апреля. / ТАСС /. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) в 2018 году направят дополнительно более 119 млн рублей на повышение МРОТ. Дотации выделяются региону из федерального бюджета, документ рассмотрели и приняли в четверг на заседании кабмина КБР.

"С целью компенсации дополнительных расходов субъектов РФ на повышение оплаты труда бюджетной сферы распоряжением правительства страны утверждено распределение дотаций бюджетам субъектов РФ. КБР предусмотрено 119,3 млн рублей", — сообщил министр финансов республики Жыр-Аслан Бештоков.

Он отметил, что распределение этих средств возможно между муниципалитетами.

В соответствии с изменениями, внесенными в федеральный закон о минимальном размере оплаты труда, с 1 мая 2018 года размер МРОТ повышается и составит 11 тыс. 163 рублей в месяц.