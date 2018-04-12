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Экономист: Самочувствие рубля будет зависеть от геополитики
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Экономист: Самочувствие рубля будет зависеть от геополитики 

Национальная Служба Новостей 44 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Экономист, член Международного Союза Экономистов Игорь Диденко считает, что падение курса рубля и повышение цен на нефть — это следствие резко возросшей геополитической напряженности. По его словам, поддержки курсу национальной валюты от сырьевых рынков в настоящее время ожидать не следует, передает «ФедералПресс».
Вместе с тем экономист не считает происходящие события обвалом рубля, «хотя информационный фон вокруг российской валюты складывается однозначно негативный». По мнению Диденко, в курс рубля будет сильно зависеть от дальнейшего развития геополитической ситуации, эскалации или затухания противостояния с США в зоне сирийского конфликта. Если резкого ухудшения международной обстановки не случится, то доллар будет стоить 60-67 рублей.
В четверг утром на открытии торгов рубль продолжил снижается к доллару и евро, передает RT. Курс доллара подрос на 31 копейку — до 62,90 рубля, курс евро вырос на 24 копейки, составив 77,70 рубля.
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