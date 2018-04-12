Московская область планирует развивать экспорт продовольственной продукции — Буцаев

Подмосковье намерено развивать экспорт продовольственной продукции в ряд стран. Об этом сообщил зампред правительства региона — министр инвестиций и инноваций области Денис Буцаев в рамках роуд-шоу во Франции.

Сегодня делегация Подмосковья встретилась с представителями Агропромышленной палаты и компаний-производителей французского региона Овернь-Рона-Альпы.

По словам Дениса Буцаева, в настоящий момент на экспорт идет мясная продукция, а также готовится продукция, связанная с овощами. «Мы рассчитываем, что молочная продукция, в том числе сыры, будут следующими, кто займет свою позицию в экспортной линейке», — добавил зампред правительства.

Таджикистан, Узбекистан, Когда я говорю про экспорт, я говорю про Казахстан Белоруссию , страны Прибалтики и Восточной Европы

«Наиболее перспективным направлением экспорта является Китай », — отметил Буцаев. Он добавил, что 2 года назад регион уже прошел все сертификационные процедуры, которые необходимы для экспорта в эту страну. По его словам, что Подмосковье видит потребность со стороны Китая в качественной продукции. «Здесь есть возможность для успешной деятельности ваших компаний и Подмосковья», — подчеркнул Буцаев.