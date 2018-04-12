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Московская область планирует развивать экспорт продовольственной продукции — Буцаев
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Московская область планирует развивать экспорт продовольственной продукции — Буцаев 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Подмосковье намерено развивать экспорт продовольственной продукции в ряд стран. Об этом сообщил зампред правительства региона — министр инвестиций и инноваций области Денис Буцаев в рамках роуд-шоу во Франции.
Сегодня делегация Подмосковья встретилась с представителями Агропромышленной палаты и компаний-производителей французского региона Овернь-Рона-Альпы.
По словам Дениса Буцаева, в настоящий момент на экспорт идет мясная продукция, а также готовится продукция, связанная с овощами. «Мы рассчитываем, что молочная продукция, в том числе сыры, будут следующими, кто займет свою позицию в экспортной линейке», — добавил зампред правительства.
Когда я говорю про экспорт, я говорю про Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Белоруссию, страны Прибалтики и Восточной Европы
Денис Буцаев.
«Наиболее перспективным направлением экспорта является Китай», — отметил Буцаев. Он добавил, что 2 года назад регион уже прошел все сертификационные процедуры, которые необходимы для экспорта в эту страну. По его словам, что Подмосковье видит потребность со стороны Китая в качественной продукции. «Здесь есть возможность для успешной деятельности ваших компаний и Подмосковья», — подчеркнул Буцаев.
Подмосковная делегация находится с трехдневным визитом во Франции. Ранее Денис Буцаев заявил, что власти Московской области заинтересованы в развитии совместных проектов с компаниями французского региона Овернь-Рона-Альпы.
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