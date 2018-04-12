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Экономике США предрекли рецессию
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Глава JPMorgan Chase: экономика США вновь «окунется» в рецессию 

Банки.ру 47 минут назад
Фото: globallookpress.com
Экономика США определенно вновь «окунется» в рецессию, но когда это произойдет, предсказать сложно. Ближайшие два года — 2018 и 2019 — беспокоиться не о чем, так как экономика Штатов «выглядит очень хорошо», заявил генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон в Гарвардском университете, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
По словам Даймона, рост в настоящее время выглядит стабильным, поскольку создается больше рабочих мест, повышается заработная плата и растет сегмент потребительских кредитов. Экономики остальной части мира также работают относительно стабильно.
Даймон добавил, что хорошая государственная политика, включая рационализацию некоторых правил, имеет решающее значение для поддержания функционирования экономического двигателя.
Ранее банк уже заявлял, что на фоне налоговой реформы в США, кредитор может достичь показателя рентабельности материального капитала в 17% и активнее инвестировать. JPMorgan уже разработал планы по расширению своей филиальной сети примерно на 8% и открытию около 400 новых рабочих мест.
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