Промпроизводство в Казахстане выросло на 5,3%

Объем промышленного производства в Казахстане за первые три месяца текущего года вырос более чем на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщили в статистическом комитете Минэкономики сраны.

В частности, производство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 5,1%, в сфере электроснабжения и подачи газа — на 4,1%. Самый впечатляющий рост показала обрабатывающая промышленность, там рост составил 6,2%.

Также, по данным ведомства, за январь-март 2018-го в Казахстане выросла добыча нефти, природного газа и металлических руд, стали больше производить продуктов питания, резиновых и пластмассовых изделий, произошел рост химической и фармацевтической продукции, а также в сфере машиностроения.

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