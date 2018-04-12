Заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов принял участие в заседании коллегии в Минсельхозе России, посвященном итогам реализации в 2017 году госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Мероприятие открыл министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Он сообщил, что в сельском хозяйстве страны отмечен значительный рост сразу по нескольким показателям:
— В прошлом году рост производства сельхозпродукции составил 2,6 процента, даже несмотря на высокую базу прошлых лет. Напомню, что за последние пять лет общий рост превысил 20 процентов. Это очень солидный результат. У нас есть все возможности, чтобы сохранить такие темпы развития с учетом приоритетной поддержки отрасли Правительством Российской Федерации. Наиболее значимые результаты достигнуты в выращивании зерновых культур, овощей и фруктов, а также в животноводстве.
В итоговой коллегии приняли участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители региональных органов власти, отраслевых союзов и ассоциаций, представители науки и образования.
— Главная цель программы — обеспечение продовольственной независимости страны, ускоренное импортозамещение, повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, — сказал Валерий Холодов. — Ярославская область по итогам 2017 года перевыполнила план по производству и переработке овощей открытого грунта: выпущено 25,3 тысячи тонн, что более чем на 10 тысяч тонн выше плана. В отрасли животноводства наблюдается стабильный рост. В 2017 году на 8,2 процента перевыполнены показатели по производству скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий. На 8,7 процента выросло производство молока и на 13,5 процента — сыров и сырных продуктов.
На заседании было отмечено, что наиболее динамично развивающимся сектором аграрной экономики остаются фермерские хозяйства. Для них предусмотрены различные меры государственной поддержки: субсидии, льготные кредиты и гранты.
В Ярославской области сельхозпроизводителям в 2017 году выдано 24 льготных кредита на сумму 4,31 миллиарда рублей. Создано три сельскохозяйственных потребительских кооператива. Прирост объема сельхозпродукции, реализованной кооперативами, получившими средства грантовой поддержки, в 4,5 раза превысил плановые показатели и составил 45,5 процента.
— Ключевой задачей на 2018 год было названо сохранение позитивной динамики развития сельскохозяйственной отрасли. На эти цели из федерального бюджета будет дополнительно выделено 30 миллиардов рублей, и это к существующему общему по России показателю финансирования в 242 миллиарда. Подобную позицию одобрил Президент России Владимир Путин, — добавил Валерий Холодов.