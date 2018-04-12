Валерий Холодов: «Наша задача — в 2018 году сохранить позитивную динамику развития сельскохозяйственной отрасли»

Мероприятие открыл министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев . Он сообщил, что в сельском хозяйстве страны отмечен значительный рост сразу по нескольким показателям:

— В прошлом году рост производства сельхозпродукции составил 2,6 процента, даже несмотря на высокую базу прошлых лет. Напомню, что за последние пять лет общий рост превысил 20 процентов. Это очень солидный результат. У нас есть все возможности, чтобы сохранить такие темпы развития с учетом приоритетной поддержки отрасли Правительством Российской Федерации . Наиболее значимые результаты достигнуты в выращивании зерновых культур, овощей и фруктов, а также в животноводстве.

— Главная цель программы — обеспечение продовольственной независимости страны, ускоренное импортозамещение, повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, — сказал Валерий Холодов. — Ярославская область по итогам 2017 года перевыполнила план по производству и переработке овощей открытого грунта: выпущено 25,3 тысячи тонн, что более чем на 10 тысяч тонн выше плана. В отрасли животноводства наблюдается стабильный рост. В 2017 году на 8,2 процента перевыполнены показатели по производству скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий. На 8,7 процента выросло производство молока и на 13,5 процента — сыров и сырных продуктов.

На заседании было отмечено, что наиболее динамично развивающимся сектором аграрной экономики остаются фермерские хозяйства. Для них предусмотрены различные меры государственной поддержки: субсидии, льготные кредиты и гранты.

В Ярославской области сельхозпроизводителям в 2017 году выдано 24 льготных кредита на сумму 4,31 миллиарда рублей. Создано три сельскохозяйственных потребительских кооператива. Прирост объема сельхозпродукции, реализованной кооперативами, получившими средства грантовой поддержки, в 4,5 раза превысил плановые показатели и составил 45,5 процента.