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Госдума приняла закон о регулировании налоговых платежей банков с отозванной лицензией
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Госдума приняла закон о регулировании налоговых платежей банков с отозванной лицензией 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в третьем, окончательном, чтении закон, определяющий порядок использования резервов на возможные потери по ссудам для налогоплательщиков-банков после отзыва у них лицензии на осуществление банковских операций, который позволяет им уменьшать налогооблагаемую базу.
Закон был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой членов Совета Федерации во главе с сенатором Николаем Журавлевым, первым зампредседателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.
Документом предлагается внести изменение, прямо устанавливающее, что суммы резервов, не использованные банком до отзыва лицензии, не подлежат восстановлению в составе доходов на дату отзыва лицензии. При этом сумма сформированного резерва в целях определения налоговой базы будет фиксироваться на дату отзыва у банка лицензии и использоваться после отзыва лицензии в порядке, установленном Банком России. В настоящее время, как отмечают авторы закона, банки могут переносить суммы резервов на возможные потери по ссудам, на покрытие убытков по безнадежной задолженности по ссудам и задолженности, приравненной к ссудной, на следующий налоговый период. Таким образом, данная организация уменьшает налогооблагаемую базу. Однако к банкам, у которых отозвана лицензия, данное право не применяется.
По словам авторов закона, это приводит к тому, что по результатам камеральных налоговых проверок ликвидируемых банков налоговыми органами выносятся решения о восстановлении на доходы всей суммы неиспользованного резерва, сформированного до отзыва у кредитной организации лицензии, об исключении из состава расходов суммы резерва, сформированного после отзыва лицензии. В результате указанных действий у ликвидируемого банка возникает формальная обязанность восстановить на доход сумму резерва и уплатить налог на соответствующую сумму без реального получения прибыли.
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