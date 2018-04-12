Ещё
ЕС признал Россию ключевым поставщиком газа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еврокомиссия: РФ останется ключевым поставщиком газа в ЕС, но нужно создать конкуренцию 

ТАСС 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия в долгосрочной перспективе останется ключевым поставщиком газа в Евросоюз, но она должна находиться в условиях конкуренции, чтобы цены на энергоносители были выгодны для ЕС. Об этом заявил в четверг еврокомиссар по климатическим изменениям и энергетике Мигель Ариас Каньете, выступая на конференции "Европейский энергетический саммит" в Брюсселе.
"Россия в долгосрочной перспективе останется ключевым поставщиком газа в Евросоюз, но она должна оставаться под постоянным давлением конкурирующих производителей, чтобы обеспечить выгодные цены на газ для европейского рынка", — сказал он.
ТАСС: последние новости
Финляндия дала второе разрешение на строительство "Северного потока - 2" Еврокомиссия: Россия заверила ЕС в готовности поставлять газ через Украину после 2019 года Ткачев предложил запретить использование растительных жиров в молочной продукции
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода114
Экс-президент США дал разумный совет Трампу224
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»18
Рубль начал утро с очередного падения98
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая161
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
01:00
Собянин заявил о более устойчивой экономике Москвы
Новости Москвы
01:07
Собянин выступил против жилой застройки вдали от МКАД
Новости Москвы Недвижимость
20:54
«Умный счетчик» запустят в 2018 году.
Новости Москвы
01:00
До Химок пустят скоростной водный маршрут
Новости Москвы
00:31
На Весеннем фестивале будет рекордное число тюльпанов
Новости Москвы
01:00
«Тройку» будут принимать в Петербурге
Новости Москвы
00:19
Тулеев попросил прокуратуру защитить его честь
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение