ЕС признал Россию ключевым поставщиком газа

Россия в долгосрочной перспективе останется ключевым поставщиком газа в Евросоюз, но она должна находиться в условиях конкуренции, чтобы цены на энергоносители были выгодны для ЕС. Об этом заявил в четверг еврокомиссар по климатическим изменениям и энергетике Мигель Ариас Каньете, выступая на конференции "Европейский энергетический саммит" в Брюсселе.
"Россия в долгосрочной перспективе останется ключевым поставщиком газа в Евросоюз, но она должна оставаться под постоянным давлением конкурирующих производителей, чтобы обеспечить выгодные цены на газ для европейского рынка", — сказал он.