Замедлилось ли восстановление экономики еврозоны?

Сильное восстановление экономики еврозоны в 2017 году стало большой неожиданностью, а также одним из факторов, позволившим экономике Великобритании расти быстрее, чем прогнозировалось, сообщает Dow Jones.

В 2017 году ВВП еврозоны вырос на 2,3%. Это был самый быстрый рост за десять лет, намного превысивший прогноз независимых экономистов, которые в начале года ожидали, что экономика валютного союза вырастет всего на 1,3%.

Индикаторы доверия компаний и потребителей в начале 2018 года были самыми высокими за 18 лет, что позволило экономистам повысить прогнозы роста на этот год до 2,4%, хотя год назад они ожидали, что ВВП еврозоны вырастет лишь на 1,5%.

Замедлилось ли восстановление экономики еврозоны теперь?

Ряд данных за 1-й квартал оказались разочаровывающими. В феврале по сравнению с январем экспорт товаров из Германии сократился на 3,2% при прогнозе роста на 0,4%. Промышленное производство в Германии за этот период сократилось на 1,5%, хотя экономисты ожидали роста на 0,3%.

Вышедшие на этой неделе данные указывают на более сильное замедление роста. В феврале по сравнению с январем промышленное производство в Италии сократилось на 0,5%, а во Франции производство в обрабатывающей промышленности сокращалось второй месяц подряд.

Эти разочаровывающие данные отразил фондовый рынок: индекс Stoxx 600 снизился от достигнутого в январе пика на 7%.

Конечно, слабые данные за два месяца могут не означать серьезного замедления. Сейчас большинство экономистов склонно считать, что это — временное снижение, объясняя его многими факторами, такими как холодная зима в большей части Европы, усиление евро и эпидемия гриппа, которая повысила уровень заболеваемости в Германии.

Другие экономисты указывают, что результаты последних опросов, которые, хотя и не оправдав ожиданий, сигнализируют об устойчивых темпах роста экономики.

При этом в ближайшие месяцы следует внимательно следить за несколькими моментами, которые могут превратить замедление роста в более серьезные проблемы.

Во-первых, несмотря на замедление роста, некоторым частям экономики еврозоны угрожает риск перегрева. Такая вероятность обусловлена тем, что в течение нескольких лет экономика еврозоны росла темпом, превышающим долгосрочный потенциальный темп роста, то есть такой темп, при котором экономика растет, не генерируя инфляцию.

Уже сейчас есть свидетельства затруднений в некоторых отраслях и сообщения о дефиците квалифицированных работников в некоторых странах, включая Францию, хотя уровень безработицы там составляет 9,2%. Риск состоит в том, что ограничения со стороны предложения будут сдерживать рост экономики, одновременно толкая вверх инфляцию.

Вторая проблема — напряженность в мировой торговле.

Еврозона особенно сильно подвержена рискам перебоев в торговле. Положительное сальдо текущего счета ее платежного баланса равно 3,6% ее ВВП, а это значит, что ее промышленность сильно зависит от внешнего спроса.