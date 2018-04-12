«Правительство не должно отмалчиваться»: экономисты — о причинах и последствиях резкого роста валюты

Андрей Кочетков , аналитик «Открытие Брокер»: «Мы довольно настойчиво советовали населению покупать валюту, когда доллар был на уровне 56–57 рублей. Неопределённость только нарастала, а риски ослабления рубля увеличивались. Более того, они уже не компенсировались дорогой нефтью. В текущих условиях валюту покупать можно, если зарубежные поездки состоятся в ближайшее время. К сожалению, степень прогнозируемости действий наших западных «партнёров» упала почти до нуля, а в такой ситуации можно ожидать любой сценарий развития. Если говорить о рубле, то он оказался крайне недооценённым. Стоимость барреля Brent перевалила за 4400 рублей, что уже является историческим максимумом. Торговый баланс и счёт текущих операций России остаются сильными, то есть страна продолжает зарабатывать больше валюты, чем тратит.

В более долгосрочной перспективе вероятность стабилизации на рынке и возвращения курса в район 59–60 рублей за доллар остаётся достаточно высокой. Однако для этого должны наметиться хоть какие-то позитивные тенденции в отношениях РФ и других стран. Если оценивать стиль текущего американского руководства, то оно предпочитает довести ситуацию до абсурда демонстрации силы, а затем уже пытаться о чём-то договариваться. Поэтому пока мы не считаем ситуацию на российском валютном рынке чрезвычайной. Изменение курса на 10–15% в течение короткого периода — это вполне нормальное явление в современном мире».

Владимир Клисторин, ведущий научный сотрудник ИЭОПП СО РАН : «На ценах это в любом случае скажется, а на счёт длительности — смотря в какой мере паника будет продолжаться и в какой мере захватит население. Точно ответить на ваш вопрос ни я не смогу, ни никто другой. Если паника перекинется на широкие слои населения, то это будет очень серьёзно. Если успеют это каким-нибудь образом санировать, то думаю, что через неделю всё уляжется».

Ольга Валиева, старший научный сотрудник ИЭОПП СО РАН:

«Курс рубля сильно зависим от цен на энергоресурсы. Это был до недавнего времени единственный фактор, который обусловливал динамику курса рубля. Сейчас, как мы видим, к этому фактору присоединился политико-экономический блок, вводящий ограничения для компаний целого ряда российских олигархов. Эти ограничения и раньше распространялись на технологии и поставку оборудования для нефтегазовой отрасли, но сейчас накопилась «критическая масса», подогретая дополнительными ожиданиями расширения масштаба санкций.

США подготовлен законопроект, который запретит любые операции с российскими государственными бумагами, и, скорее всего, это стало дополнительным стимулом к обрушению рынка ценных бумаг и курса рубля.

Тут возможны разные сценарии, в зависимости от дальнейшей эскалации. Первые полгода возможны сильные колебания, на фоне ухудшающейся ситуации на внешних рынках, сокращения инвестиций, оттока капитала и отсутствия экономического роста рубль может продолжить своё падение. Однако скрасить его может растущая нефть. Тем не менее, на мой взгляд, отскока к прежнему уровню не будет.

Цены уже выросли, поскольку рынок чутко отражает экономические ожидания агентов. Зарубежные партнёры за один день изменили условия договоров, даже на обычных овощных рынках торговцы незначительно увеличили стоимость продуктов. При курсе 65–67 рублей за доллар нас ожидает инфляция около 10%. Именно эту цифру и не ниже необходимо закладывать в личные инфляционные ожидания.

Владимир Баликоев, профессор кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ: «Рост курса будет очень краткосрочным: он конъюнктурный — психологическая атака. Долго не может быть по двум причинам: во-первых, как экономика развивается, так и идёт её развитие; во-вторых, цены на нефть поднялись снова, так что чисто психологическая атака и желание заработать на этом падении со стороны крупных игроков на валютных биржах. На уровне цен это будет отражаться только тогда, когда правительство будет бездействовать и не попытается это объяснить так, примерно как я это сделал. Правительство не должно отмалчиваться: нужно выступить кому-то, например министру экономики или директору Центробанка , и объяснить, что для паники причин нет. Чем короче будет этот всплеск, тем меньше будет влияние на инфляцию. Молчать нельзя — надо действовать».

Станислав Мурашов , макроаналитик Райффайзенбанка : «В течение одного квартала курс стабилизируется на отметке 67 рублей за доллар. Однако инфляция при этом увеличится меньше — на 0,2–0,3 процентного пункта. Нынешнее ослабление курса во многом спекулятивное и успокоится через две недели. В целом по году даже в случае дальнейшего роста инфляции она составит не более 3,7%.

В целом трёхдневное падение рубля для инфляции и цен на импортные товары не должно быть сильно заметно: российская валюта нередко ослаблялась на 10% за короткий срок. Быстрое проседание курса рубля на такую величину обычно выливалось для годовой инфляции в дополнительные 0,1–0,2 процентных пункта — возможно, так будет и в этот раз.

Если рубль отскочит вверх, то эффект для цен на импорт от его ослабления будет нивелирован.

Заявления о росте цен могут быть и рекламным ходом для привлечения покупателей. Скорее всего, ЦБ сейчас не станет менять ставку. На ближайшем заседании он возьмёт паузу, а затем до конца года сможет ещё 1–2 раза снизить ставку.

Кроме заявления Минфина США , на курс рубля могли позитивно повлиять ещё несколько факторов: увеличение цены на нефть до 73 долларов США — максимума с 2014 года, а также заявления российского Минфина о временной приостановке покупок валюты для стерилизации сверхдоходов бюджета. Однако это лишь краткосрочные факторы, согласно базовому сценарию, курс рубля должен быть сейчас в пределах 64–65 рублей и в перспективе он вернётся к этому уровню».

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