Угроза удара по Сирии мешает укреплению рубля

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,83% закрывшись на отметке 2663,99 пунктов, промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,21%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 1,01%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на пять базисных пунктов до 2,8%.

Рынки уставшие от волатильности связанной с эскалацией торговых и военных конфликтов плавно переключаются на стартовавший сезон отчетов компаний, где сегодня свои результаты представят JPMorgan и Citigroup.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,29%, закрывшись на отметке $71,17 на фоне доклада ОПЕК в котором говорится о выполнении картелем соглашения о сокращении добычи нефти в марте на 161%, а так же прогнозе мирового роста спроса на «черное золото», который по оценкам экспертов в 2018 году составит 0,03 миллиона баррелей в сутки, при снижении мировых запасов во втором полугодии на 1.3 миллиона баррелей в сутки.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $71 и $70,50. Основное сопротивление расположено на $73,40, при проходе которого цена на «черное золото» может протестировать отметку $75.

Сегодня игроки будут ждать статистики от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, данные которой определят направление движения нефтяных цен на старте торгов в понедельник.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2210,05 п., прибавив 0,82%. На данный момент поддержка находится на отметке 2180 п. закрепление под которой может снова спровоцировать продажи. Сопротивления расположены на 2220 п. и 2250 пунктов.

В текущей ситуации поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 110000 п. проход которой снова даст сигнал на продажу. Локальное сопротивление расположено на 113600 п. и основное на 115000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 61,99, укрепившись на 0,95% к американскому доллару на фоне временного ослабления геополитической напряженности в Сирии и частичного снятия перепроданности российской валюты которая произошла в начале недели в связи с введением очередных санкций со стороны США в отношении ряда российских компаний.

В настоящий момент сопротивлениями в паре выступают отметки 64 и 65,. поддержки на данном этапе расположены на 61 и 61,50.