Можно ли избежать торговой войны? 

Москва, 12 апреля — «Вести. Экономика» ∎Началась ли уже торговая война?∎, — возможно, самый задаваемый сегодня международными экономистами вопрос. Однако на него нельзя ответить простым ∎да∎ или ∎нет∎. В отличие от реальной войны, здесь вы не услышите официального заявления о нападении.
Таможенные пошлины поднимались и снижались на протяжении всей истории как по веским, так и абсолютно необоснованным причинам, пишет в Project Syndicate профессор экономики Калифорнийского университета Бэрри Эйхенгрин. Но даже когда причины необоснованные, повышение пошлин не всегда вызывает ответные шаги. Так, например, не было никакой реакции на введенный президентом Ричардом Никсоном всеобщий импортный сбор в 10% в 1971 г., несмотря на то, он нарушал как Генеральное соглашение по тарифам и торговле (предшественник Всемирной торговой организации), так и законодательство США. Но всегда существует опасность того, что события выйдут из-под контроля. Китай четко дал понять о намерении адекватно реагировать на действия США, повышая, таким образом, риск эскалации конфликта. Объявленная 5 апреля президентом Дональдом Трампом готовность ввести пошлины на дополнительные $100 млрд китайского экспорта был спровоцирован ответом Китая на предыдущие действия Белого дома, что подтверждает реальную угрозу эскалации. Тем не менее, все еще есть основания надеяться, что здравый смысл возобладает. Во-первых, Трампу пришлось смягчить некоторые из своих первых шагов. Он исключил Аргентину, Австралию, Бразилию, Канаду, Евросоюз, Мексику и Южную Корею из списка стран, на сталь и алюминий которых вводятся пошлины. Иностранные правительства и американский бизнес с самого начала выступили против этого сбора. Крайне отрицательно к этой инициативе отнесся и фондовый рынок. Все это, безусловно, оказало сдерживающее воздействие на президента. Во-вторых, ответ Китая до сих пор был тщательно выверенным и в каждом случае точно соответствовал широте действий Америки. Более мягкая реакция была бы воспринята как одобрение санкций США. Более жесткий ответ рассматривался бы как опасная эскалация. Некоторые аналитики полагают, что у китайских лидеров нет другого выбора, как проявлять сдержанность. Имея профицит с США, Китай сильно проиграет, если двусторонняя торговля неожиданно остановится. К осторожности Пекина также обязывает и его более высокое соотношение экспорта к ВВП, чем у США. Китай и вправду больше заинтересован в сохранении глобальной торговой системы. К тому же, избегая эскалации, Пекин выглядит как борец за свободную и открытую торговли. А теперь самое сложное. 3 апреля администрация Трампа объявила о намерении ввести пошлины на китайский экспорт в $50 млрд в ответ на промышленный шпионаж, нарушения в лицензировании и незаконное использование интеллектуальной собственности. Очевидно, что эти торговые действия намного больше и опаснее, чем те, которые затронули китайский алюминий и сталь на $3 млрдИрония в том, что опасения США по поводу нарушения прав интеллектуальной собственности обоснованы. Но ни эти опасения, ни ответные меры Китая не принесут США никакого сочувствия из-за ничем не оправданного решения ввести ввозные пошлины на алюминий и сталь. Эта последовательность и безрассудное использование тарифного инструмента побуждают наблюдателей квалифицировать даже обоснованные опасения как фейковую новость. Можно ли все еще избежать худшего? Пошлины на товары в $50 млрд должны вступить в силу в течение 60 дней после первоначального объявления. Это дает иностранным правительствам, бизнесу и фондовому рынку время для оказания на Белый дом необходимого давления. Видя растущее сопротивление администрация Трампа может пойти на смягчение своей позиции в вопросе по интеллектуальной собственности точно так же, как она это сделала по алюминию и стали. Вместо радикальных шагов она могла бы воспользоваться иной тактике. Белый дом мог бы призвать Комитет по иностранным инвестициям в Соединенные Штаты отклонять заявки китайских компаний для работы в секторах, где США обладают ценной интеллектуальной собственностью. Для решения этого вопроса Вашингтон мог бы также подключить и ВТО. Китай, со своей стороны, должен сохранять спокойствие и твердость, а также демонстрировать готовность рассмотреть все опасения американцев, включая вопросы по интеллектуальной собственности. Для тех, кто все еще надеется на чудо, хорошей новостью является то, что за кулисами США и Китай продолжают вести интенсивный диалог.