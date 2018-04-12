Вчерашний вечерний рост рубля сподвигнет экспортеров на ускоренную продажу валюты, — Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»

Но самые интересные события произошли под конец торгов на фондовой секции, и рынок акций отыграть их еще не успел.

В районе 17.30 началось заметное укрепление рубля, которое многие связывали с появлением на рынке экспортеров. Но в 18.50 мск российская валюта минут за десять укрепилась более чем на 1,5 рубля. Лишь значительно позже в российских СМИ появилась информация о выводе российских кораблей с сирийской базы Тартус в ожидании ракетного удара со стороны США.

Это очень положительная новость для российского финансового сектора. Это значит, что Россия не готова идти на полноценный вооруженный конфликт и, следовательно, может избежать серьезных санкций со стороны США.

Резкое укрепление рубля, который к полуночи подорожал на процент к предыдущему закрытию, вызвало рост фьючерса на индекс РТС на 2,8%. На 2,3% выросли фьючерсы на Сбербанк, что на открытии рынка акций сегодня выведет их выше 210 руб.

Ожидаем, что индекс РТС перейдет сегодня к восстановлению: с минувшего понедельника потери Индексу Мосбиржи составили около 3,75%, а провал Индекса РТС превышает 12%. Это слишком сильный дисбаланс даже с учетом обесценивания рубля.

Некоторый спад страхов развязывания войны в Сирии дает основания надеяться на сильное, в пределах 1%, открытие рынка Московской биржи. Дальнейшая динамика будет зависеть от внешнеполитических факторов и объема продаж российских активов нерезидентами.

Внешний фон, на который сейчас, правда, мало обращают внимание, неплохой. Около нуля торгуются фьючерсы на американские индексы, но зато нефть находится на локальных максимумах, стоя 72,2 доллара за баррель.

Можно ожидать, что вчерашний вечерний рост рубля сподвигнет экспортеров на ускоренную продажу валюты, пока она не упала в цене еще сильнее, ведь налоговый период не за горами. Если не появится новых негативных новостей можно ожидать движения рубля ближе к отметке 60 руб за доллар.