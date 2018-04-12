Финляндия дала второе разрешение на «Северный поток-2»

Финляндия дала второе разрешение на строительство «Северного потока — 2»

Агентство по региональному управлению Южной Финляндии выдало разрешение на использование финских вод для строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в четверг.

"Агентство выдало в соответствии с законом об использовании финских вод разрешение проекту "Северный поток — 2" между Россией и Германией [на прокладку газопровода] в финской исключительной экономической зоне", — отмечается в сообщении.

На прошлой неделе правительство Финляндии уже выдало проекту принципиальное решение по использованию исключительной экономической зоны страны. Всего для начала строительства необходимо было получить два разрешения.

Ввод в строй "Северного потока — 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток — 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.