«В отчете правительства мы не услышали четкой стратегии в отношении региональной экономики»

«В первую очередь вызывает вопрос отчет по итогам шести лет. Все же это ежегодный отчет, и было бы правильно в основной части рассмотреть итоги 2017 года и планы на 2018-2019 годы, а дополнительно обсудить итоги 6 лет и общую стратегию правительства на среднесрочную перспективу. Однако в отчет попали последние годы роста в 2012-2013 годах, видимо, чтобы „средняя температура по больнице“ выровнялась. Но мы с 2014 года живем в логике кризиса, и нет смысла тешить себя воспоминаниями о том, что было до спада.

В отчете мы услышали о массе выполненных, по мнению правительства, задач, но, к сожалению, статистика — упрямая вещь, она более ярко демонстрирует результаты работы действующего кабинета министров . За шесть лет рост ВВП составил 5% — меньше, чем 1% в год. Председатель правительства ссылается на сложную внешнеполитическую ситуацию. Но я напомню, что в 50-е годы 20-го века ВВП нашей страны рос в среднем на 10% в год. И это в ситуации начинающейся холодной войны, жесткого международного давления, антисоветской истерии в западных странах. Реальные доходы наших граждан последние четыре года стабильно падают. По итогам 2017 года они снова сократились — на 1,7%. Опять же, в СССР, в 50-х годах доходы населения выросли на 30% и это при том, что страна тратила огромные деньги на ВПК, прорыв в космосе, поддержку партнеров по СЭВ.

В части межбюджетных отношений и региональной политики глава правительства отметил, что в прошлом году впервые снизился общий объем госдолга регионов — на 1,5%. Но нужно понимать, что именно в последние 6 лет он вырос до гигантского размера в 2,3 трлн рублей или 30% всех доходов регионов. Есть субъекты федерации, где объем госдолга в два раза превышает годовой доход бюджета. Эта ситуация стала следствием, с одной стороны, экономического спада, с другой, общей финансовой политики правительства: у регионов постоянно изымаются собственные доходы, при этом федеральный центр регулярно увеличивает обязательства региональных бюджетов, не обеспечивая их финансированием в полном объеме.

В отчете было указано, что резко снизился общий дефицит региональных бюджетов. Вопрос в том, почему это произошло. Регионы сокращают дефицит не потому, что у них растут доходы, а потому что они вынуждены постоянно сокращать расходы на капитальное строительство и социальные объекты. До 80% денег уходят на выплаты зарплат бюджетникам. Регионы ежегодно выбрасывают из бюджета десятки социальных объектов, потому что нет надежды на рост доходов, за счет которых можно покрыть дефицит. Это не экономия, это вынужденная жертва будущего развития региональной экономики, чтобы свести концы с концами сейчас.

Наконец, объем поддержки регионов вырос до 1,7 трлн рублей. С одной стороны, хорошо, что федеральный центр поддерживает субъекты федерации. С другой, рост объема трансфертов говорит лишь о том, что собственной доходной базы на покрытие всех расходов регионам просто не хватает.

К сожалению, мы так и не услышали от кабинета министров конкретной стратегии по выходу из кризиса. Нет четких, понятных и конкретно сформулированных приоритетов. Нет, к сожалению, ответа на вопрос: как восстановить рост промышленного производства? Нет ответа на вопрос: как начнут расти реальные доходы населения? Мы не услышали позиции в отношении региональных бюджетов. Что делать с огромным госдолгом и как повысить доходную базу субъектов федерации? Очень надеюсь, что эти стратегические приоритеты сможет обозначить обновленный состав правительства».