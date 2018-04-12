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Россияне поспорили с Песковым о наличии олигархов
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Россияне поспорили с Песковым о наличии в стране олигархов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинство граждан России в отличие от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова уверены, что в стране есть олигархи; в народном рейтинге известности лидируют Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Михаил Прохоров, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
«Подавляющее большинство россиян (94%) не сомневается в наличии олигархов в нашей стране», — говорится в отчете ВЦИОМ.
Согласно данным опроса, 3% респондентов ответили, что в России олигархов нет, и еще столько же респондентов затруднились ответить на вопрос, передает ТАСС.
В народном рейтинге известности российских олигархов лидирует предприниматель Роман Абрамович — его имя назвали 15% опрошенных респондентов. В тройку также вошли совладелец «РусАла» Олег Дерипаска (8%) и бизнесмен Михаил Прохоров (7%). Места с пятого по восьмое в рейтинге заняли президент «Норникеля» Владимир Потанин, глава Роснано Анатолий Чубайс, руководитель Газпрома Алексей Миллер и российский бизнесмен Алишер Усманов — у каждого из них по 4% ответов респондентов. Согласно пояснению в опросе, респонденты могли назвать до пяти фамилий.
Чаще всего респонденты характеризуют олигархов как людей с большим состоянием — 52% от общего числа ответивших положительно. «Вместе с тем число отрицательных высказываний превышает позитивные характеристики, и основная претензия к олигархам — незаконные способы обогащения (20%)», — отмечается в материалах опроса.
Результаты деятельности олигархов в России, согласно материалам, респонденты оценивают чаще негативно. 44% от числа тех, кто уверен, что в России есть олигархи, выразили мнение, что они приносят больше вреда, чем пользы. Однако 9% опрошенных, наоборот, считают, что олигархи приносят больше блага, а 36% опрошенных полагают, что олигархи приносят «примерно поровну и пользы, и вреда». Первой позиции чаще других придерживаются мужчины (52%), люди с плохим, по их оценкам, материальным положением (51%), жители сельской местности (48%).
«Общий вывод — что экспертов, что обычных людей — состоит в том, что «олигархи», как явление, продолжают существовать, их знают в лицо и могут назвать по именам очень многие из нас», — прокомментировал результаты опроса директор ВЦИОМ Валерий Федоров, добавив, что сугубо отрицательный смыл, ранее связанный с данной социально группой стал значительно размытым.
По его словам, «главные претензии к олигархам связаны с полукриминальным, как многие считают, происхождением их капитала и с их чрезмерным политическим влиянием».
Опрос проведен 7-8 апреля посредством телефонного интервью среди 2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.
В начале апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов, есть лишь представители крупного бизнеса.
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