Только 13% российских регионов обзавелись финансовыми резервами

11 регионов РФ из 85 (13%) имеют финансовые резервы. Их объём варьируется от 0,5 до 28,2% собственных расходов за 2017 год.

Москва, Подмосковье, Башкирия, ЯНАО, Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), основанного на открытых данных Минфина. В список 11 регионов со своими резервами входят Санкт-Петербург ХМАО — Югра, а также Свердловская, Сахалинская, Ленинградская, Липецкая и Тюменская области.

Аналитик группы суверенных рейтингов АКРА Александр Шураков отметил, что наличие финансовых резервов на субсуверенном уровне — это общемировая практика. Так, например, 88% американских штатов обладают финансовыми резервами и являются активными участниками долгового рынка. Эти резервы помогают поддерживать бюджеты штатов в случае сильного снижения доходов.

Ведущий аналитик Moody's по российским регионам Владлен Кузнецов заявил, что в РФ нет формального механизма, позволяющего регионам официально создавать резервные фонды на конкретные цели. «Регионы держат накопленные средства на счетах, что является для них некой подушкой безопасности, — рассказал эксперт. — Вместе с тем наличие у региона существенных денежных средств может создать трудности в получении дополнительных трансфертов от федерального правительства или вызвать вопросы о необходимости получения финансирования».

По его словам, свои резервы формируют регионы, которые не получают дотаций. У них есть возможность хранить средства в банках под проценты. Остальные же регионы пускают деньги на текущие расходы и погашение долга.

«Регион с большей «подушкой» имеет дополнительную защиту от снижения доходов и роста расходов. Например, у Москвы данная позиция намного превышает величину долга, что является позитивным фактором», — сказал Кузнецов.