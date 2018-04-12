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Только 13% российских регионов обзавелись финансовыми резервами
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Только 13% российских регионов обзавелись финансовыми резервами 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
11 регионов РФ из 85 (13%) имеют финансовые резервы. Их объём варьируется от 0,5 до 28,2% собственных расходов за 2017 год.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), основанного на открытых данных Минфина. В список 11 регионов со своими резервами входят Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Башкирия, ЯНАО, ХМАО — Югра, а также Свердловская, Сахалинская, Ленинградская, Липецкая и Тюменская области.
Аналитик группы суверенных рейтингов АКРА Александр Шураков отметил, что наличие финансовых резервов на субсуверенном уровне — это общемировая практика. Так, например, 88% американских штатов обладают финансовыми резервами и являются активными участниками долгового рынка. Эти резервы помогают поддерживать бюджеты штатов в случае сильного снижения доходов.
Ведущий аналитик Moody's по российским регионам Владлен Кузнецов заявил, что в РФ нет формального механизма, позволяющего регионам официально создавать резервные фонды на конкретные цели. «Регионы держат накопленные средства на счетах, что является для них некой подушкой безопасности, — рассказал эксперт. — Вместе с тем наличие у региона существенных денежных средств может создать трудности в получении дополнительных трансфертов от федерального правительства или вызвать вопросы о необходимости получения финансирования».
По его словам, свои резервы формируют регионы, которые не получают дотаций. У них есть возможность хранить средства в банках под проценты. Остальные же регионы пускают деньги на текущие расходы и погашение долга.
«Регион с большей «подушкой» имеет дополнительную защиту от снижения доходов и роста расходов. Например, у Москвы данная позиция намного превышает величину долга, что является позитивным фактором», — сказал Кузнецов.
ИД «Собеседник»: последние новости
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