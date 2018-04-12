АКРА: 11 регионов России с финансовыми резервами

Москва , 12 апреля — «Вести. Экономика». Всего 11 российских регионов из 85 обладают финансовыми резервами, следует из доклада АКРА. Создавать свои резервы регионам затруднительно, так как почти все их доходы регулирует федеральный центр, отмечают аналитики АКРА. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), основываясь на открытых данных Минфина , выделяет 11 регионов России с финансовыми резервами — по состоянию на 1 января 2017 года их объем варьировался от 0,5 до 28,2% собственных расходов за 2017 год. 11. Свердловская область

Финансовые резервы, % от собственных доходов: 0,5%Финансовые резервы, по оценкам АКРА, имеют 11 российских регионов. В США , где регионы (штаты) являются активными участниками долгового рынка, финансовые резервы в виде Rainy Day Funds есть у 44 штатов из 50. 10. Санкт-Петербург

Финансовые резервы, % от собственных доходов: 0,9%Наличие финансовых резервов оказывает поддержку кредитному качеству крупнейших российских регионов и американских штатов, а также позволяет им финансировать дефициты бюджетов, иметь возможность маневра с точки зрения времени выхода на долговой рынок и привлечения коммерческого долга по комфортным ставкам, отмечается в исследовании АКРА. 9. ЯНАО

Финансовые резервы, % от собственных доходов: 8%Наличие и объем финансовых резервов — один из факторов, влияющих на кредитное качество субсуверена, т. е. на его способность обслуживать принятые обязательства. Так, среди топ-10 штатов США по объему расходов бюджета в 2017 году наиболее низкие кредитные рейтинги, присвоенные американскими рейтинговыми агентствами, имеют те штаты, у которых отсутствуют финансовые резервы. 8. Липецкая область

Финансовые резервы, % от собственных доходов: 10,7%Аналогично для российских регионов: наличие у регионального бюджета финансовых резервов оказывает положительное влияние на кредитное качество региона. 7. Москва

Финансовые резервы, % от собственных доходов: 14,7%Среди топ-10 российских регионов по абсолютному размеру собственных расходов наиболее высокие кредитные рейтинги (категорий от АА до ААА) имеют те из них, кто располагает значимыми финансовыми резервами. 6. ХМАО — Югра

Финансовые резервы, % от собственных доходов: 15,4%Если у регионов РФ сохранится определенный уровень бюджетной самостоятельности и они останутся активными участниками долгового рынка (как рынка облигаций, так и рынка банковских кредитов), то в среднесрочной перспективе им следует вести контрциклическую бюджетную политику, подчеркивается в исследовании АКРА. 5. Московская область

Финансовые резервы, % от собственных доходов: 16%Это позволит сформировать финансовые резервы, которые могут помочь с минимальными потерями пережить последующие бюджетные кризисы, в том числе не привлекать долг по высоким ставкам, полагают эксперты. 4. Сахалинская область

Финансовые резервы, % от собственных доходов: 17%Российские регионы, которые удовлетворяют определенным критериям, имеют право размещать на банковских депозитах временно свободные остатки денежных средств. 3. Ленинградская область

Финансовые резервы, % от собственных доходов: 22,2%В связи с этим наличие у субъекта РФ высокого уровня собственной ликвидности и эффективное управление ею позволяет региональным бюджетам получать дополнительные доходы — иными словами, извлекать ренту ликвидности, подчеркивают эксперты АКРА. 2. Башкирия

Финансовые резервы, % от собственных доходов: 24,9%Согласно данным Минфина, число регионов с дефицитом бюджета в 2017 году уменьшилось до 40 против 58 годом ранее и 76 в 2015 году. 1. Тюменская область

Финансовые резервы, % от собственных доходов: 28,2%Доля доходов регионов, регулируемых федеральным правительством, составляет более 95% совокупных доходов бюджетов.