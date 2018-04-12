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Курс доллара к иене перешел к росту после снижения накануне вечером
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Курс доллара к иене перешел к росту после снижения накануне вечером 

Прайм 56 минут назад
Курс доллара в четверг утром незначительно растет к иене, корректируясь после того, как геополитическая напряженность на Ближнем Востоке привела к удорожанию японской валюты накануне вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.28 мск курс доллара к иене рос до 106,91 иены за доллар со 106,79 иены на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару снижался до 1,2361 доллара за евро с 1,2368 доллара на предыдущих торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,05% — до 89,55 пункта.
В четверг участники валютного рынка фиксируют прибыль после того, как в среду японская валюта подорожала на фоне обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Беспокойство на рынках вызвало с одной стороны заявление президента США Дональда Трампа по Сирии, а с другой — новости о том, что саудовские ПВО перехватили ракету, выпущенную по столице королевства.
"Иена выросла к доллару на геополитических опасениях. Доллар ослаб и по отношению к другим валютам, но тут более существенную роль сыграли другие факторы, например, рост цен на сырьевые товары и ожидания, связанные с денежно-кредитной политикой ЕЦБ", — считает главный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), которого цитирует агентство Рейтер.
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