Курс доллара к иене перешел к росту после снижения накануне вечером

Курс доллара в четверг утром незначительно растет к иене, корректируясь после того, как геополитическая напряженность на Ближнем Востоке привела к удорожанию японской валюты накануне вечером, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.28 мск курс доллара к иене рос до 106,91 иены за доллар со 106,79 иены на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару снижался до 1,2361 доллара за евро с 1,2368 доллара на предыдущих торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США ) повышался на 0,05% — до 89,55 пункта.

В четверг участники валютного рынка фиксируют прибыль после того, как в среду японская валюта подорожала на фоне обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Беспокойство на рынках вызвало с одной стороны заявление президента США Дональда Трампа по Сирии , а с другой — новости о том, что саудовские ПВО перехватили ракету, выпущенную по столице королевства.