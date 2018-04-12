Промпроизводство показало рекордный рост в I квартале 2018 года

По оценкам ИПЕМ, растут и производство промышленной продукции, и спрос на нее, однако ключевой фактор роста — оживление в добывающих отраслях, электроэнергетике и коммунальном секторе на фоне низких температур.

Показатель спроса в добывающих отраслях впервые с октября 2017 года вернулся в зону положительных значений и составил +3,3% к марту 2017 года (+0,8% по итогам I квартала). Основной вклад в положительный результат внесли газовая отрасль (добыча — +14,1% к марту 2017 года, экспорт — +4,5%) и угольная промышленность (+9,2%, +2,8%), рост показателей в которых компенсировал продолжающееся снижение в нефтяной отрасли (-0,7%, -3,2%).

В низкотехнологичных отраслях показатель спроса фиксирует отрицательное значение впервые с ноября 2017 года (-2,7% к марту прошлого года). За I квартал 2018 по отношению к I кварталу 2017 прирост составил +2,3%. При этом легкая и пищевая промышленность сохраняют положительную динамику: по данным Росстата , производство пищевых продуктов за февраль 2018 года выросло на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года, текстильное производство — на 7,4%.

Сохраняется рост спроса в среднетехнологичных отраслях (+2,6% к февралю 2017 года, +2,7% по итогам квартала). Продолжает расти спрос на черные металлы как на внутреннем (+18,8% за март, +12,7% за квартал), так и внешнем рынках (+4,1%, +8,6%). Одним из основных факторов роста спроса на черные металлы на внутреннем рынке обычно является рост в строительной отрасли, что пока не находит подтверждения в статистике. Так, по данным Росстата, объем строительных работ в январе 2018 года вырос всего на 0,2%, а в феврале снизился на 0,2% (к прошлому году). Также вероятной причиной роста внутреннего рынка является создание запасов продукции в ожидании роста цен.

Показатели спроса в высокотехнологичных отраслях пока слишком волатильны, чтобы фиксировать какие-либо тенденции. Так после положительных значений в феврале, в марте снова фиксируется спад в (-1,7% к марту 2017 года, +0,7% за квартал).