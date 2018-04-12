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Дмитрий Медведев анонсировал повышение МРОТ с 1 мая 2018 года
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Дмитрий Медведев анонсировал повышение МРОТ с 1 мая 2018 года 

HR-tv.ru 1 час назад
Фото: HR-tv.ru
Минимальный размер оплаты труда в России составит 11 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ. «С 2013 года он (МРОТ — прим. ред.) вырос почти в два раза. А с 1 мая составит 11 тыс. 163 рубля. Это коснется более 3 миллионов человек, причем половина из них работают в бюджетной сфере», — заявил глава кабинета министров, выступая с отчетным докладом перед депутатами.
При этом Дмитрий Медведев подчеркнул, что правительство окажет финансовую помощь субъектам федерации, которые на местах должны обеспечить увеличение МРОТ. «Уже сейчас мы выделили им из Резервного фонда правительства на эти цели 36 млрд рублей», — сказал премьер-министр.
Руководитель кабинета министров выразил уверенность, что увеличение минимального размера оплаты труда уменьшит разрыв зарплат в регионах, что благоприятным образом отразится на развитии спроса.
Татьяна Руппель
Фото Pixabay
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