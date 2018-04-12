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Глава МВФ высказалась против изменения механизма привязки гонконгского доллара
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Глава МВФ высказалась против изменения механизма привязки гонконгского доллара 

ТАСС 40 минут назад
Фото: ТАСС
ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 апреля. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард считает нецелесообразным менять что-либо в нынешней системе привязки гонконгского доллара к американскому, несмотря на заметное ослабление курса местной валюты. Об этом она заявила в интервью газете South China Morning Post.
"Действующий механизм привязки увязывается с фундаментальными основами экономики. Мы, безусловно, не хотим видеть в ближайшем будущем перспективы привязки гонконгского доллара к какой-либо другой валюте взамен доллара США", — подчеркнула Лагард.
Гонконгский доллар с 1983 года жестко привязан к американскому по курсу 7,8 к 1, однако с 2005 года этому соотношению позволили колебаться в пределах 7,75-7,85. В последние месяцы курс местной валюты демонстрирует тенденцию к заметному ослаблению. Так, в четверг он оказался на самом низком уровне за 35 лет, достигнув отметки 7,85 — границы коридора, установленного регулятором.
После перехода под юрисдикцию КНР по формуле «одна страна — две системы» в 1997 году бывший британский анклав на правах расширенной автономии сохранил собственную валюту и финансовую систему.
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