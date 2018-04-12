Аналитики исключили резкое ускорение инфляции из-за ослабления рубля

В целом по рынку рост цен составит не более 1%.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦБ , масштабы изменения цен под влиянием ослабления рубля зависят от целого ряда факторов. Отечественные производители и торговые организации, реализующие в том числе импортную готовую продукцию, переносят курсовые изменения в цены не «механически». Они учитывают спрос на товары, стратегии развития предприятия, включая сохранение доли рынка, подчеркнули в ЦБ.

Рост цен коснется импортных фруктов и помидоров. В Плодоовощном союзе считают, что их цена увеличится на 5%. При этом там подчеркнули, что быстрого роста цен не произойдет.

На следующей неделе могут вырасти цены и на авиабилеты на международные рейсы, сообщил специалист по связям с общественностью сервиса путешествий Tutu.ru Тимур Юсупов.

Накануне вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что лекарства в РФ не подорожают из-за ослабления рубля. По ее словам, власти приложат усилия к сдерживанию цен. Она также подчеркнула, что все граждане будут обеспечены необходимыми препаратами в обязательном порядке.

Ранее эксперты рассказали, что цены на большую часть продуктов отечественного производства также не изменятся. Повышения стоит ожидать по тем товарам, которые страна импортирует. Это плодоовощная продукция и молочная продукция в виде сливочного масла и сыра. При этом, учитывая приближающийся сезон урожая, овощи и фрукты подорожают незначительно.

На рынке автомобилей цены сохранятся на прежнем уровне, пока не кончатся уже оплаченные поставки. Далее убытки дилеры переложат на плечи покупателей. Кроме того, вырастет цена обслуживания авто.

Прокомментировали специалисты и возможное подорожание путевок. В первое время на количестве поездок, по мнению экспертов, оно не скажется, поскольку многие путешественники приобрели туры во время декабрьских акций раннего бронирования.