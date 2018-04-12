Ещё
Аналитики исключили резкое ускорение инфляции из-за ослабления рубля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аналитики исключили резкое ускорение инфляции из-за ослабления рубля 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В целом по рынку рост цен составит не более 1%.
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦБ, масштабы изменения цен под влиянием ослабления рубля зависят от целого ряда факторов. Отечественные производители и торговые организации, реализующие в том числе импортную готовую продукцию, переносят курсовые изменения в цены не «механически». Они учитывают спрос на товары, стратегии развития предприятия, включая сохранение доли рынка, подчеркнули в ЦБ.
Рост цен коснется импортных фруктов и помидоров. В Плодоовощном союзе считают, что их цена увеличится на 5%. При этом там подчеркнули, что быстрого роста цен не произойдет.
На следующей неделе могут вырасти цены и на авиабилеты на международные рейсы, сообщил специалист по связям с общественностью сервиса путешествий Tutu.ru Тимур Юсупов.
Накануне вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что лекарства в РФ не подорожают из-за ослабления рубля. По ее словам, власти приложат усилия к сдерживанию цен. Она также подчеркнула, что все граждане будут обеспечены необходимыми препаратами в обязательном порядке.
Ранее эксперты рассказали, что цены на большую часть продуктов отечественного производства также не изменятся. Повышения стоит ожидать по тем товарам, которые страна импортирует. Это плодоовощная продукция и молочная продукция в виде сливочного масла и сыра. При этом, учитывая приближающийся сезон урожая, овощи и фрукты подорожают незначительно.
На рынке автомобилей цены сохранятся на прежнем уровне, пока не кончатся уже оплаченные поставки. Далее убытки дилеры переложат на плечи покупателей. Кроме того, вырастет цена обслуживания авто.
Прокомментировали специалисты и возможное подорожание путевок. В первое время на количестве поездок, по мнению экспертов, оно не скажется, поскольку многие путешественники приобрели туры во время декабрьских акций раннего бронирования.
Москва24: последние новости
США планируют ввести новые санкции в отношении России Путин прокомментировал заявление Трампа по Сирии Официальный курс евро вырос почти на 5 рублей‍
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия определилась с украинской трубой116
Меркель определилась с атакой по Сирии164
Британия созывает СБ ООН96
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии33
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство33
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение