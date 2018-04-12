Ещё
Лагард рассказала о рисках для главного проекта КНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лагард рассказала о рисках для главного проекта КНР 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 12 апреля — «Вести. Экономика». Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что инициатива Китая «Один пояс — один путь» демонстрирует признаки прогресса, но предупредила о потенциальных долговых рисках для стран-партнеров, участвующих в совместных проектах.
Одна из задач заключается в обеспечении того, чтобы транспортные потоки проекта «Один пояс — один путь» проходили там, где это необходимо, а вторая — сосредоточить внимание на разумной бюджетной политике, сказала Лагард на конференции в Пекине.
"К счастью, мы знаем, что руководство Китая осознает эти потенциальные риски, а также знает проверенные стратегии, которые могут помочь решить проблемы", — сказала Лагард.
Лагард сказала, что эта инициатива может обеспечить столь необходимое финансирование инфраструктуры странам-партнерам, но не должна считаться «бесплатным обедом» для этих стран.
В странах, где государственный долг уже высок, тщательное управление условиями финансирования имеет решающее значение, чтобы защитить Китай и правительства стран-партнеров от вступления в пакты, которые в будущем вызовут финансовые трудности, предупредила Лагард.
Как писали «Вести. Экономика», начиная с 2013 г. Китай реализует программу «Один пояс — один путь». Ее цель — создать физическую инфраструктуру и политические взаимоотношения, которые свяжут более 60 стран Азии, Европы и Африки.
Критики тревожатся, что Китай настолько сосредоточен на задаче расширения своего геополитического влияния в конкурентной борьбе с такими странами, как США и Япония, что способен заняться проектами, не имеющими особого экономического смысла.
Однако при соблюдении некоторых условий экономические аргументы в пользу этой инициативы выглядят достаточно весомо. Как подтверждает доклад Азиатского банка развития, многим странам, участвующим в проекте, срочно нужны крупные инвестиции в инфраструктуру, а это именно те инвестиции, которые обещает предоставить Китай.
Некоторым странам, например Бангладеш и Киргизии, не хватает надежного энергоснабжения, что препятствует развитию их промышленного сектора и ослабляет экспортный потенциал.
Другие страны, например Индонезия, не имеют достаточного количества портов для внутриэкономической интеграции и международной торговли.
Вести Экономика: последние новости
Торгсети в РФ завили о возможном дефиците продуктов Изменит ли Минфин планы покупки валюты в 2018 году? США готовят запрет по сделкам с госдолгом России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса345
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому170
Улюкаев удивил тюремным досугом75
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ163
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»42
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
20:36
Восьмиклассников проверят на наркотики
Образование Новости Москвы
02:05
Москвичам установят «Умные счетчики»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение