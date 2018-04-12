Лагард рассказала о рисках для главного проекта КНР

Одна из задач заключается в обеспечении того, чтобы транспортные потоки проекта «Один пояс — один путь» проходили там, где это необходимо, а вторая — сосредоточить внимание на разумной бюджетной политике, сказала Лагард на конференции в Пекине.

"К счастью, мы знаем, что руководство Китая осознает эти потенциальные риски, а также знает проверенные стратегии, которые могут помочь решить проблемы", — сказала Лагард.

Лагард сказала, что эта инициатива может обеспечить столь необходимое финансирование инфраструктуры странам-партнерам, но не должна считаться «бесплатным обедом» для этих стран.

В странах, где государственный долг уже высок, тщательное управление условиями финансирования имеет решающее значение, чтобы защитить Китай и правительства стран-партнеров от вступления в пакты, которые в будущем вызовут финансовые трудности, предупредила Лагард.

Как писали «Вести. Экономика», начиная с 2013 г. Китай реализует программу «Один пояс — один путь». Ее цель — создать физическую инфраструктуру и политические взаимоотношения, которые свяжут более 60 стран Азии, Европы и Африки.

Критики тревожатся, что Китай настолько сосредоточен на задаче расширения своего геополитического влияния в конкурентной борьбе с такими странами, как США Япония , что способен заняться проектами, не имеющими особого экономического смысла.

Однако при соблюдении некоторых условий экономические аргументы в пользу этой инициативы выглядят достаточно весомо. Как подтверждает доклад Азиатского банка развития, многим странам, участвующим в проекте, срочно нужны крупные инвестиции в инфраструктуру, а это именно те инвестиции, которые обещает предоставить Китай.

Некоторым странам, например Бангладеш Киргизии , не хватает надежного энергоснабжения, что препятствует развитию их промышленного сектора и ослабляет экспортный потенциал.