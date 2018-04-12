Беларусь является для Китая надежным партнером — замдиректора Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси М. Дашук

Минск , 12 апреля / Синьхуа / — Беларусь является для Китая надежным партнером. Об этом заявил заместитель директора Национального агентства инвестиций и приватизации Михаил Дашук в среду во время белорусско-китайской бизнес-встречи в Доме дружбы.

"Доверительные отношения двух стран, всестороннее стратегическое партнерство и взаимовыгодное сотрудничество закреплены в совместной декларации Беларуси и КНР, — подчеркнул замдиректора. — Мы придаем большое значение развитию контактов, установленных на самом высоком уровне руководителями Беларуси и Китая. Страны взаимодействуют во многих сферах, включая взаимную торговлю, инвестиции, туризм, науку, образование".

По его словам, отличительной чертой белорусской экономики является ее открытость, о чем свидетельствует тот факт, что на долю экспорта приходится более 60 проц ВВП. Важной составляющей деятельности правительства по развитию национальной экономики является совершенствование бизнес-климата. С 2006 по 2018 год Беларусь входит в пятерку стран-лидеров успешных реформ. В международном рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» Беларусь занимает 38-е место.

Активно развивается кредитное сотрудничество Беларуси с Китаем: портфель только заключенных кредитных соглашений правительственных и гарантированных займов составил более 5 млрд долларов США. «Уже завершено 15 проектов на сумму 2,7 млрд долларов», — добавил он. Беларусь первой в мире подписала меморандум с Фондом Шелкового пути Китая в целях проработки совместных проектов, возможных к финансированию за счет прямых инвестиций фонда. Правительством Беларуси и Экспортно-импортным банком Китая заключен меморандум о продвижении китайских компаний в Беларуси.