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Лагард назвала обоснованным решение о включении юаня в корзину валют МВФ
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Лагард назвала обоснованным решение о включении юаня в корзину валют МВФ 

РИА Новости 22 минуты назад
ПЕКИН, 12 апр — РИА Новости. Включение юаня в корзину специальных прав заимствования (SDR) МВФ было обоснованным решением, уровень интернационализации китайской валюты будет расти, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в интервью изданию South China Morning Post.
"Уровень интернационализации китайской валюты немного снизился, но в настоящий момент он вновь начинает расти, и ожидается, что этот рост продолжится", — заявила Лагард.
Она отметила, что «решение о включении юаня в корзину специальных прав заимствования МВФ было обоснованным».
По ее словам, факт признания юаня МФВ поспособствовал тому, что центробанки и другие финансовые операторы стали рассматривать юань «как одну из валют международного значения».
Исполнительный совет МВФ в ноябре 2015 года принял решение с 1 октября 2016 года включить юань в корзину SDR, в которую уже входят доллар, евро, фунт стерлингов и иена. Решение фонда совпало с ожиданиями международных аналитиков и экспертов, которые давно говорили о необходимости признания роли Китая в глобальной торговле. Народный банк Китая приветствовал решение МВФ, назвав его признание результатом экономического развития и политики реформ и открытости Китая.
SDR являются международным резервным активом, созданным МВФ в 1969 году в дополнение к официальным резервам своих стран-членов.
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