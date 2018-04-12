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Совет ЕС отложил рассмотрение запроса на переговоры по «Северному потоку-2»
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Совет ЕС отложил рассмотрение запроса на переговоры по «Северному потоку-2» 

РИА Новости 2 часа назад
БРЮССЕЛЬ, 12 апр — РИА Новости, Мария Князева. Совет стран ЕС отложил рассмотрение запроса Еврокомиссии (ЕК) на получение мандата на переговоры с РФ о возможности создания специальной юридической базы для работы будущего газопровода «Северный поток-2» до появления ясности по поправкам к Газовой директиве ЕС. Об этом сообщил РИА Новости директор отдела по внутреннему энергетическому рынку ЕС генерального директората по энергетике Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт.
ЕК прошлым летом запросила этот мандат. Возможность его выдачи должна быть рассмотрена Советом стран ЕС. Лишь через несколько месяцев, в ноябре того же года, Еврокомиссия предложила проект поправок к Газовой директиве ЕС, который также должен быть согласован Советом ЕС, а также Европарламентом.
"Дискуссии по мандату приостановлены в Совете, потому что Совет хочет подождать результатов по поправкам к Газовой директиве. Он (запрос на мандат — ред.) не отозван. Дискуссии возобновятся, когда у нас будет четкая картина по поправкам", — сказал Борхардт.
ЕК в ноябре 2017 года предложила внести изменения в Газовую директиву ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории Евросоюза, которые идут из или в третьи страны.
К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать «голубое топливо», разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов.
Еврокомиссия предложила, чтобы новые правила, в случае вступления в силу, коснулись не только будущих газопроводов, но и уже существующих. Однако для последних ЕК предлагает делать исключения. Таким образом, эти поправки могут затронуть и действующий газопровод «Северный поток», и создаваемый «Северный поток-2».
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