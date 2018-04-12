Рабочая группа Совета ЕС 13 апреля обсудит изменение газового закона

ЕК в ноябре 2017 года предложила внести поправки к Газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории Евросоюза, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать «голубое топливо», разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов.

Еврокомиссия предложила, чтобы новые правила, в случае вступления в силу, коснулись не только будущих газопроводов, но и уже существующих. Однако для последних страны Евросоюза смогут делать исключения, предлагает ЕК. Таким образом эти поправки могут затронуть действующий газопровод «Северный поток» и создаваемый «Северный поток-2».

Совет ЕС, начав обсуждение законопроекта, запросил мнение своей юридической службы относительно предложенных ЕК поправок. Без выработки этого мнения обсуждение на рабочей группе продвинуться не могло. Теперь юридическое мнение подготовлено.

Одним из пунктов повестки рабочей группы по энергетике в пятницу значится «директива по газу», обсуждаться будет, в том числе, «мнение юридической службы Совета», говорится в повестке.

Без консенсуса по этому документу на рабочей группе, его обсуждение не может продвинуться дальше в Совете ЕС и дойти до министерского уровня. Затем должно пройти обсуждение поправок между Советом ЕС и Европарламентом . Лишь после выработки согласованной единой позиции Совета и парламента ЕС по законопроекту, он может быть окончательно одобрен и вступить в силу.

Директор отдела по внутреннему энергетическому рынку ЕС генерального директората по энергетике Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт ранее говорил РИА Новости, что консультации Совета ЕС и Европарламента по поправкам к Газовой директиве Евросоюза могут начаться в конце первого-начале второго полугодия текущего года.