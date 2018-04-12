Что происходит с рублем, и чего от него ждать

Все первую половину текущей недели рубль усердно ставил антирекорды, слабея день за днем. В ходе торгового дня в среду курс евро добрался до двухлетнего максимума, преодолев отметку в 80 рублей. Доллар впервые с ноября 2016 года поднимался выше 65 рублей.

Ближе к вечеру, когда стоимость барреля нефти марки Brent перевалила за 73 доллара впервые с 2014 года, рубль отыграл дневные потери. В какой-то момент евро опустился ниже 77 рублей, доллар вплотную подобрался к 62 рублям. Но затем черное золото снова подешевело, а обе валюты опять пошли в рост. Что происходит на валютном рынке, и как долго еще его будет штормить?

Здравствуй, паника!

Сейчас главенствуют панические настроения, считает заместитель председателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин

«На динамику курса российской валюты сильное давление оказали американские санкции, которые напугали иностранных инвесторов и заставили их в спешке избавляться от российских бумаг. Но сегодня рынок начал понемногу восстанавливаться, а иностранные инвесторы начали осторожное возвращение, так как сейчас привлекательные уровни для покупки в отечественных бумагах. Продолжаться это будет до тех пор, пока не разрешится конфликтная ситуация на Ближнем Востоке, и не спадет угроза новых санкций», — сказал он «Ридусу».

Согласен с такой трактовкой и аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин . Все фундаментальные долгосрочные факторы сегодня работают в пользу рубля, отмечает он: нефть дорогая, экономика растет, бюджет не дефицитный, ЦБ по-прежнему таргетирует инфляцию, которая все также пребывает на рекордно низком уровне — 2,3% в годовом выражении. При этом за последние три дня рубль ослаб почти на 10% к доллару и на 12% — к евро, тогда как цены на нефть за тот же период выросли почти на 6%.

«Очевидно, что здесь больше играют роль какие-то локальные факторы, а не фундаментальные. Просто стечение обстоятельств: целых три торговых сессии подряд каждый день появляется мощный негативный новостной поток — новый фактор для распродаж. Эти новости друг с другом срезонировали, и получилось то, что мы сейчас видим, — распродажи рублевых активов», — поясняет эксперт.

Негатив за негативом

Началось все в понедельник с реакции на персональные санкции, введенные США в пятницу против отдельных российских чиновников, бизнесменов и компаний. На этом фоне начали рушиться акции «Русала» и некоторых связанных с ним компаний, что спровоцировало распродажи на фондовом рынке, и зацепило валютный. Рубль умеренно ослаб.

Во вторник игроки рынка внезапно вспомнили про то, что недавно в Конгресс США был внесен законопроект, предлагающий запретить американским гражданам и организациям любые сделки с российским долгом, а также с облигациями семи госбанков. Сам по себе проект проходной и абсолютно ничего не значит, уверен Нигматуллин, но рынок уже был разогрет, и воспринял информацию как сигнал к дальнейшему избавлению от рублевых активов.

В среду в игру вступил твитт Трампа о намерении бомбить Сирию . «Риски военного конфликта с участием России в Сирии пугает игроков и заставляет продавать. На этот раз за продажами активов следует и продажа рубля, поэтому спрос на валюту резкий и активный, объёмы торгов на валютной секции вдвое выше стандартных», — отмечает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев

По его словам, продажи ОФЗ и акций усилятся в случае расширения санкций, и тут всё зависит от скорости и жёсткости решений со стороны США. Всё это верно и в отношении Сирии.

«Поэтому для рубля возможен как возврат к 61 против доллара в случае стабилизации ситуации, как было в случае подобного же противостояния США и КНДР пару месяцев назад, так и рост к 70-73 в случае максимально жёсткой политики и запрета на покупку российского госдолга. Пока лучше не нервничать и не метаться, но в случае отката увеличить позицию в долларе и евро можно», — говорит эксперт.

Паника продлится недолго, полагает Нигматуллин, и если не случится четвертого подряд негативного геополитического фактора, рынки будут постепенно восстанавливаться. «Может быть, на горизонте нескольких недель, в крайнем случае, месяцев мы вернемся на прежние уровни или даже повыше по отдельным инструментам, допустим, по индексу ММВБ », — прогнозирует он.

Непростая неделя

Менее оптимистично настроен аналитик TeleTrade Александр Егоров . Он считает, что все события последних дней — это звенья той же цепи, к которой относится история с отравлением Скрипалей. Одновременно Трамп объявил торговую войну Китаю и, судя по всему, готов развязать горячую войну на Ближнем Востоке. Все это нервирует инвесторов и провоцирует отток капиталов, причем не только спекулятивных.

«До начала текущей недели риски в отношении вложений в российскую экономику были относительно сбалансированы, доходность была достаточно высокой. Это давало основание для того, чтобы нерезиденты держали деньги в России, — напоминает эксперт. — Но после того, как политические риски стали зашкаливать, начались уже экономические последствия политической напряженности. Девальвация рубля может привести к тому, что все вложения, все прибыли в российских бумагах могут быть нивелированы. Поэтому многие нерезиденты просто стали выводить средства».

Аналитик не исключает, что этот процесс еще не закончился, и нынешние уровни цен, возможно, не предел. При этом он согласен с коллегами в том, что все будет зависеть от судьбы законопроекта по поводу санкций против суверенного долга РФ и от того, какие события будут разворачиваться в Сирии, запустят ли туда США свои ракеты, и как ответит Россия.

Егоров не уверен в том, что предложенный Конгрессу документ проходной и незначительный. Безусловно, экономическое лобби может сказать свое веское слово — никому не хочется терять хорошую кормушку. «Но я не думаю, что сейчас обстоятельства таковы, что на это закроют глаза. По всей видимости, есть у Трампа какой-то серьезный план. Он, похоже, решил свои внутренние проблемы перевести во внешнее поле. И вполне возможно, эта идея будет продвигаться», — полагает эксперт.

По его мнению, вероятность принятия такого законопроекта сейчас оценить сложно. Как минимум надо понять, какой градус напряженности в американском истеблишменте. Некоторое время назад власти США дали четкий сигнал о том, что не будут затрагивать российский долг, поскольку это нанесет ущерб американским компаниям. Но сейчас ситуация резко изменилась и не исключено, что они решили уже пойти ва-банк.

По оценкам эксперта, ближайшая цель роста по доллару — 65,5 рублей. Если ослабление российской валюты продолжится, американская может уйти и в район 67 рублей. Отскок тоже возможен в случае серьезной разрядки обстановки. Но с учетом оттока капиталов и силы инерции инвесторов рассчитывать на резкий разворот не приходится. «По крайней мере, эта неделя точно будет непростая», — заключает Егоров.