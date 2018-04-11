На Украине экс-министр обороны заявил, что страна может исчезнуть с карты мира

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала NewsOne в среду заявил, что реализация проекта «Северный поток — 2» принесет экономике страны определенные убытки, однако они не будут катастрофическими.

«Украина понесет потери, если газ пойдет по другому газопроводу, но эти потери не катастрофичны», — сказал он.

Гриценко считает, что реальной проблемой государства является коррумпированность тех, кто ответственен за транзит голубого топлива через украинскую территорию.

«За все эти годы, независимо от того, насколько прозрачной или непрозрачной была эта труба, на ней воровали и продолжают красть», — заметил политик.

По его мнению, из-за коррупции украинцы «сами уничтожили свою авиапромышленность и кораблестроение». И подобная ситуация может привести к полному исчезновению украинского государства, считает экс-министр.

«Мы можем исчезнуть с карты от массовой коррупции и разочарования. Люди все выедут, а Украина как территория останется», — заключил Гриценко.

«Северный поток — 2» — проект магистрального газопровода из России Германию через Балтийское море. Протяжённость маршрута составит более 1200 километров, его большая часть пройдёт по морскому дну. Введение в эксплуатацию запланировано до конца 2019 года.

Ранее против реализации проекта газопровода выступил ряд стран, в том числе Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа.