Ещё
На Украине экс-министр обороны заявил, что страна может исчезнуть с карты мира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине экс-министр обороны заявил, что страна может исчезнуть с карты мира 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала NewsOne в среду заявил, что реализация проекта «Северный поток — 2» принесет экономике страны определенные убытки, однако они не будут катастрофическими.
«Украина понесет потери, если газ пойдет по другому газопроводу, но эти потери не катастрофичны», — сказал он.
Гриценко считает, что реальной проблемой государства является коррумпированность тех, кто ответственен за транзит голубого топлива через украинскую территорию.
«За все эти годы, независимо от того, насколько прозрачной или непрозрачной была эта труба, на ней воровали и продолжают красть», — заметил политик.
По его мнению, из-за коррупции украинцы «сами уничтожили свою авиапромышленность и кораблестроение». И подобная ситуация может привести к полному исчезновению украинского государства, считает экс-министр.
«Мы можем исчезнуть с карты от массовой коррупции и разочарования. Люди все выедут, а Украина как территория останется», — заключил Гриценко.
«Северный поток — 2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Протяжённость маршрута составит более 1200 километров, его большая часть пройдёт по морскому дну. Введение в эксплуатацию запланировано до конца 2019 года.
Ранее против реализации проекта газопровода выступил ряд стран, в том числе Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа.
Парламентская газета: последние новости
Россиян предупредили о риске дефицита продуктов В ЕС заявили о готовности России поставлять газ через Украину после 2019 года В КПРФ назвали выгоды от возможного выхода России из ВТО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй направила флот к Сирии198
США прекратили выдавать визы сотрудникам «Аэрофлота»82
Взлетевшая нефть воскресила рубль32
Юлия Скрипаль отказалась от помощи России70
Киев потребовал от Москвы уступок по газу143
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение