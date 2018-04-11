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Минфин США не поддержал санкции против госдолга РФ
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Минфин США не поддержал введение санкций в отношении госдолга РФ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Минфин США не считает нужным вводить санкции в отношении госдолга РФ, передает РИА Новости. Об этом заявил глава ведомства Стивен Мнучин, отвечая на вопрос журналистов.
Мнучин заявил, что Минфин США "с большой осторожностью подходит к процессу введения рестрикций в отношении России", так как это может вызвать серьезные негативные последствия на рынках за пределами России.
Напомним, что 6 апреля было объявлено о введении санкций в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур.
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