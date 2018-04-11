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АБР прогнозирует рост ВВП в Таджикистане на 6 проц в 2018 году
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АБР прогнозирует рост ВВП в Таджикистане на 6 проц в 2018 году 

ИА Синьхуа 46 минут назад
Душанбе, 11 апреля /Синьхуа/ — В Таджикистане необходимо создать достаточное количество рабочих мест в ответ на рост трудоспособного населения и для увеличения экономического роста, говорится в новом обзоре Азиатского банка развития, сообщили сегодня в представительстве АБР в Душанбе.
В «Обзоре развития Азии 2018» АБР прогнозирует рост ВВП в Таджикистане на уровне 6 проц в 2018 году и 6,5 проц в 2019 году. В 2017 году рост ВВП в стране составил 7,1 проц.
"Обзор развития Азии" — ведущее годовое экономическое издание АБР. —0—
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