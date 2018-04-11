АБР прогнозирует рост ВВП в Таджикистане на 6 проц в 2018 году

Душанбе, 11 апреля / Синьхуа / — В Таджикистане необходимо создать достаточное количество рабочих мест в ответ на рост трудоспособного населения и для увеличения экономического роста, говорится в новом обзоре Азиатского банка развития, сообщили сегодня в представительстве АБР в Душанбе.

В «Обзоре развития Азии 2018» АБР прогнозирует рост ВВП в Таджикистане на уровне 6 проц в 2018 году и 6,5 проц в 2019 году. В 2017 году рост ВВП в стране составил 7,1 проц.

"Обзор развития Азии" — ведущее годовое экономическое издание АБР. —0—