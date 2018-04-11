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Взлетевшая нефть воскресила рубль
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Взлетевшая нефть воскресила рубль 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Цена на нефть Brent на торгах вечером 11 апреля достигала 73 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года из-за роста напряженности на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.
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На этом фоне прекратился обвал рубля из-за введенных США санкций в отношении российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний.
«Рубль остается в существенном минусе вечером среды, однако благодаря проявившейся реакции на взлет нефтяных цен к трехлетнему пику он ушел с локального дна, достигнутого из-за риска прямого военного столкновения России и США в сирийском конфликте», — отмечает агентство.
К 19:45 мск североморская смесь Brent на лондонской бирже ICE с поставками в июне стоила 72,07 доллара за баррель (плюс 1,7 процента по сравнению с предыдущим закрытием). Цена майских фьючерсов на американскую WTI выросла на 2,15 процента, до 66,8 доллара за баррель. Курс доллара составил 62,51 рубля (минус 52 копейки), евро — 77,36 рубля (минус 52 копейки).
Днем 11 апреля после заявления президента США Дональда Трампа о намерении атаковать Сирию доллар впервые с 30 ноября 2016 превысил отметку 65 рублей за доллар. Евро поднялся до максимума с 10 марта 2016 года — 80,5 рубля.
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