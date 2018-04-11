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Ставрополье направит экспортеров в Казахстан
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Ставрополье направит экспортеров в Казахстан 

ТАСС 1 час назад
СТАВРОПОЛЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют расширение экспортного потенциала региона за счет продажи продукции в Казахстан. Это направление может стать перспективным для местных производителей, сообщил министр экономического развития региона Валерий Сизов на коллегии ведомства.
"Много выставок и мероприятий [проведено в 2017 году], много заключено соглашений, которые под собой имеют реальные контракты и инвестиции. Несколько менять мы хотим географию выставочно-ярмарочной деятельности — в этом году планируем выходить на рынок Казахстана, потому что мы считаем это направление достаточно перспективным", — сказал он.
По данным министерства, в результате зарубежных визитов и приемов иностранных делегаций в 2017 году производители Ставрополья заключили 91 экспортный контракт на сумму 1,35 млрд рублей. «Радует, что структура экспорта меняется — мы начинаем торговать не только сырьем, пищевая переработка растет в структуре экспорта, как и промышленные товары, оборудование», — отметил Сизов.
Как сообщалось, объем внешнеторгового оборота Ставропольского края по итогам 2017 года превысил $1,7 млрд, рост по сравнению с 2016 годом составил 20%. «В 2018 году мы решили направить средства и на софинансирование сертификации. Есть товар, нужно его сертифицировать для выхода на зарубежные рынки. За 2017 год порядка 50 новых товаров выведено на новые рынки, в том числе и сертифицировано», — пояснил министр.
Среди успешных примеров в министерстве ранее называли производителя десертов «Чизберри», которые начали поставлять продукцию в Китай, кроме того, ставропольские производители мяса птицы начали поставки на рынок Ближнего Востока.
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