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Минпромторг России поддержит развитие обрабатывающих отраслей промышленности в Ханты-Мансийском автономном округе
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Минпромторг России поддержит развитие обрабатывающих отраслей промышленности в Ханты-Мансийском автономном округе 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Об этом сообщил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных на Югорском промышленном форуме — 2018. По его мнению, среди приоритетных направлений развития региона — повышение уровня индекса промышленного производства за счет развития обрабатывающих отраслей промышленности.
На данный момент в силу доминирования сырьевого сектора экономики Югры доля обрабатывающей промышленности составляет лишь 2,2%. Представленные регионом в рамках Форума инвестиционные проекты направлены на повышение уровня обрабатывающей промышленности по разным направлениям. Минпромторг поддерживает развитие этих проектов как организационно, так и с использованием финансовых мер поддержки, — отметил Алексей Беспрозванных.
Среди перспективных направлений замглавы Минпромторга России выделил нефтегазовое машиностроение, лесопереработку и лесную промышленность, переработку твердых полезных ископаемых и ряд других отраслей. В частности, развитая нефтегазовая отрасль в регионе порождает спрос на производство оборудования для добычи труднодоступных энергоресурсов.
Необходимо определить ключевые точки роста по этим направлениям. В рамках Форума удалось познакомиться также с деятельностью индустриальных парков и технопарка, развитие которых способствует росту доли обрабатывающей промышленности ХМАО, — заключил Алексей Беспрозванных.
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