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Промахи налоговой политики США
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Промахи налоговой политики США 

Вести.Ru 22 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика» Уровень зарплаты у большинства американцев остается неизменным последние 35 лет.
Экономические силы работают на высокопоставленных лиц, но мало что делают для всех остальных. Итог? Рост неравенства. Однако по мере перераспределение дохода неравенство частично восстанавливалось, это происходило за счет изменения в Налоговом кодексе и программах, финансируемых правительством. В нижеприведенной графике показано, насколько выросли доходы американцев с низким уровнем заработка за последние 35 лет, до и после государственных трансфертов.
По оценкам Управления Конгресса США по бюджету, доходы домохозяйств среди работников самого нижнего квинтиля выросли на 25% с 1979 по 2014 год, рост составил всего 0,6% в год. (Большая часть роста доходов от зарплаты пришлась на долю работников с высоким уровнем доходов. Их доходы, включая заработную плату, доходы от бизнеса и доходы от капитала, увеличились на 95% в период между 1979 и 2014 годами или на 1,93% в год). Но после факторинга таких вещей как налоговый зачет за заработанный доход и расширение Medicaid, доход американцев с низким уровнем заработка увеличился на 68,8% с 1979 по 2014 год, или на 1,5% в год. Что касается лиц с самым высоким уровнем дохода, после трансферта (что для них в основном связано с уплатой налогов) их доход вырос еще больше — до 97% за 35 лет, или 1,9% в год. Увеличение доходов после трансферта отражает снижение налогов в 1980-х и в 2001 году. Средний класс похвастаться таким положением дел не может. У среднего класса был отмечен наименьший рост доходов. Их доход увеличился на 27% в период между 1979 и 2014 гг. до трансфертов, как и рост дохода на 0,6% в год для американцев с низким уровнем дохода. После трансферта их доход вырос на 41%, или на 1% в год, ниже, чем у группы с самым высоким и низким уровнем доходов. До 2001 года средний рост доходов до и после трансферта был почти таким же.
В 2000-х годах сочетание снижения налогов и реформы в системе здравоохранения привело к некой стагнации среднего класса. Но в этой группе еще не был отмечен наименьший рост уровня жизни. Многие американцы по-прежнему не выплатили налоги за 2017 год, но им есть на что надеяться в следующем году, когда вступят в силу новые налоговые реформы, а средний налог окажется на несколько тысяч долларов меньше — не многие из нас это заметят. Изменения в налоговом законопроекте часто привлекают внимание в тот момент, когда принимается новый законопроект. Но о них забывают к моменту их вступления в силу. Хотя если вы не очень богаты или совсем бедны, вы не заметите разницы. Политика редко бывает нацелена на домохозяйства среднего класса, и это дает некоторое представление о том, почему многие чувствуют себя обделенными.
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