Размер перечислений Московской областной таможни в федеральный бюджет вырос на 19%

В доход федерального бюджета от Московской областной таможни с начала года было перечислено более 118 миллиардов рублей, что на 19% больше по сравнению с прошлогодними показателями, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В первом квартале 2018 года Московской областной таможней перечислено в доход федерального бюджета 118,103 миллиарда рублей. Это на 19% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Таким образом, Московская областная таможня ежедневно стала перечислять в федеральный бюджет на 600 миллионов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

Как отметил исполняющий обязанности начальника Московской областной таможни Александр Дуров, роста показателей удалось добиться за счет усиления контроля достоверности сведений о таможенной стоимости и классификации товаров, заявляемых при декларировании. После того как руководством службы было принято решение о переподчинении Московской областной таможни непосредственно ФТС России , был проведен ряд проверок, реализован комплекс мер по устранению недостатков в работе. Кроме того, произошла оптимизация структуры Московской областной таможни, принят ряд кадровых решений.

Выросли и объемы декларационного массива. Так, с начала 2018 года таможенники Московской области приняли более 131 тысячи деклараций на товары. Это на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В регионе деятельности Московской областной таможни экспортно-импортные операции осуществляли более 11 тысяч участников внешнеэкономической деятельности.

Узбекистан, Латвия, «Внешнеторговый оборот в первом квартале 2018 года составил 11,157 миллиарда долларов США (увеличился на 1,994 миллиарда по сравнению с аналогичным периодом 2017 года). Экспорт составил 1,201 миллиарда долларов США, импорт — 9,957 миллиарда долларов США. Основные экспортные поставки в первом квартале 2018 года были осуществлены в страны СНГ, в том числе Украина Азербайджан , а также Бразилия Польша », — уточняется в материале.

Ирана, Основная доля грузопотока по импорту товаров приходится на товары из стран ЕС (в том числе Германия Италия , Польша), а также из Китая Молдавии . За счет оптимизации процессов таможенного администрирования, произошло сокращение среднего времени регистрации декларации на товары с 32 до 17 минут. Увеличилось количество деклараций, зарегистрированных в автоматическом режиме (На 27% больше экспортных деклараций и на 21% больше импортных).

Была выработана более эффективная модель организации работы в рамках системы управления рисками. Реализация этой модели позволила повысить количество и качество проводимой аналитической работы. Так, за 1 квартал 2018 года проектов целевых профилей риска было разработано больше на 37%. Их экономическая эффективность возросла на 20%, в результате довзыскано порядка 160 миллионов рублей таможенных платежей.