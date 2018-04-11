Почему алюминий резко подорожал на мировом рынке

С 4 апреля стоимость алюминия на глобальных биржах взлетела на 13% — до $2 225 за тонну. Участники рынка считают, что такая ситуация связана с антироссийскими санкциями США и ограничением торговли металлом на американских и азиатских биржевых площадках. При этом аналитики прогнозируют снижение эффекта от недавно введённых импортных пошлин Соединённых Штатов на промышленную продукцию. В частности, Китай может «перехватить» выпадающие объёмы поставок России . Какие ещё изменения ожидаются в индустриальном секторе — в материале RT.

На Лондонской бирже металлов (LME) алюминий дорожает пятую торговую сессию подряд. В ходе торгов в среду, 11 апреля, стоимость металла достигала $2 225 за тонну. Таким образом с 4 апреля рост цен составил 13%.

По мнению опрошенных RT аналитиков, такая динамика на рынке связана с новыми санкциями США, которые распространились в том числе на РУСАЛ . На фоне этой новости LME и нью-йоркская биржа Comex заявили об ограничении на торговлю алюминием этой компании.

В частности, ограничения Comex вступают в силу 11 апреля, LME — 17 апреля. Вето будет действовать до тех пор, пока компании, владеющие продукцией РУСАЛа, не предоставят доказательств отсутствия нарушений санкционного режима.

В ответ РУСАЛ предложил своим контрагентам перейти на расчёты в евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

В разговоре с RT аналитик Alpari Анна Бодрова отметила, что блокировка крупного игрока породила опасения возможного дефицита на рынке и подогрела спрос на металл. По оценке эксперта, потенциал роста котировок составляет ещё 5—7%.

Тем не менее, темпы роста цен на алюминий на мировых торговых площадках неоднородны. Так, на китайских биржах металл дорожает медленнее, демонстрируя с пятницы рост на 1,9%. «На внутреннем китайском рынке, очевидно, наблюдается излишек алюминия», — цитирует Reuters аналитика CLSA Виктора Ю.

Эффект от пошлин

По данным Геологической службы США, по итогам 2017 года Россия занимает второе место в мире по объёмам производства алюминия (3,6 млн тонн), на третьем месте Канада (3,2 млн тонн). Возглавляет рейтинг Китай с 32,6 млн тонн. Несмотря на то, что в 2016 году руководство КНР приняло решение сократить металлургические мощности, объём производства в 2017 году вырос на 2,2%.

Как отметил в беседе с RT аналитик «Открытие Брокер» Сергей Хестанов , доминирующее положение Китая на азиатских рынках может стать препятствием для России при переориентировке поставок.

«В настоящий момент на долю Китая приходится 54% от общего объёма алюминия, произведённого в мире. КНР закрывает спрос на Азиатско-Тихоокеанских рынках. Поэтому для России ключевой задачей сейчас является поиск новых рынков сбыта, однако этот процесс потребует времени», — пояснил Хестанов.

Аналитики оценивают состояние мирового рынка алюминия как умеренно-дефицитное. Но после того, как США «очистят» своё внутреннее производство от лишней конкуренции, местный выпуск начнёт расти. По прогнозу Анны Бодровой, для ребалансировки глобальной ситуации с алюминием потребуется до пяти лет.

На этом фоне пошлины США на импорт стали и алюминия, а также блокировка на рынках и биржах продукции РУСАЛа являются бумерангом и для самих американских властей. Об этом RT рассказали в Алюминиевой ассоциации.

«РУСАЛ всегда был поставщиком продукции для её дальнейшей переработки, поэтому от сложившейся ситуации страдают производители конечных продуктов — это компании США. Чтобы покрыть потребности американского рынка, стоит ожидать переориентации объёмов поставок некоторых стран в США, в том числе, с рынка ЕС », — отметили RT в ассоциации.

По оценке директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова , удорожание алюминия сильнее всего ударит по американскому автопрому, самолётостроению и строительству. Производителям США потребуется время, чтобы нарастить мощности для покрытия спроса. Однако выпадающие объёмы на фоне высоких цен быстрее перехватит Китай, у которого есть возможность демпинговать.

«Таким образом, эффект от пошлин Трампа на сталь и алюминий можно списать на нет. В последние два-три года на фоне низких цен на алюминий США реализовывали политику по сокращению мощностей. Объёмы производства сократились с 1,5 млн тонн в 2015 году до 800 тыс. тонн в 2017 году. Американцам по-прежнему дорого производить этот металл, гораздо дешевле просто покупать», — считает Худалов.

Максим Худалов не исключает, что мировой рынок алюминия ещё ждёт реконфигурация. В частности, многие участники воспользуются возможностью, чтобы повысить цены на свою продукцию. Поэтому на мировом рынке ещё будет наблюдаться реконфигурация. Эксперт не исключает, что многие компании воспользуются возможностью для повышения цен на свою продукцию. «Высокие цены на алюминий продержатся как минимум в ближайшие полгода», — резюмировал Максим Худалов.