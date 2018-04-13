Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 0,50%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов коммунальных услуг, сырья и финансовых услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX поднялся на 0,50%, достигнув исторического максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Questerre Energy (OL:QEC), которые подорожали на 0,32 п. (5,73%), закрывшись на отметке в 5,90. Котировки Norwegian Finans Holding ASA (OL:NOFI) выросли на 3,60 п. (3,98%), завершив торги на уровне 94,05. Бумаги DNO International (OL:DNO) выросли в цене на 0,38 п. (2,74%), закрывшись на отметке 14,07.

Лидерами падения стали акции BW LPG Ltd (OL:BWLPG), цена которых упала на 1,34 п. (4,28%), завершив сессию на отметке 30,00. Акции Orkla (OL:ORK) поднялись на 2,82 п. (3,37%), закрывшись на уровне 80,86, а Schibsted ASA A (OL:SBSTA) снизились в цене на 2,3 п. (1,06%) и завершили торги на отметке 215,5.

На фондовой бирже Осло количество подорожавших бумаг (127) превысило количество закрывшихся в минусе (55), а котировки 22 акций практически не изменились.

Котировки акций DNO International (OL:DNO) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 2,74%, 0,38 п., и завершили торги на отметке 14,07.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,76%, или 0,51, достигнув отметки $67,58 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 1,06%, или 0,76, до $72,78 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,48%, или 6,50, до отметки $1.348,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK снизилась на 0,13% до 9,5667, а котировки USD/NOK упали на 0,08%, достигнув отметки 7,7645.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,04% до 89,53.