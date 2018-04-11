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ЦБ сообщил о замедлении трендовой инфляции до 5,1%
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ЦБ сообщил о замедлении трендовой инфляции до 5,1% 

Rambler News Service 2 часа назад
Оценка годовых темпов трендовой инфляции в России снизилась в марте 2018 года до 5,1% против 5,2% в феврале, сообщает ЦБ.
«Замедление трендовой инфляции происходит достаточно устойчивыми темпами, вместе с тем ее текущее значение пока представляется повышенным из-за наблюдавшихся на ретроспективе сравнительно более», — говорится в сообщении.
Регулятор отмечает, что на среднесрочном горизонте риски отклонения годовой инфляции вверх от 4% по-прежнему преобладают над рисками отклонения инфляции вниз.
Трендовая инфляция в значительной степени отражает темпы базовой инфляции. Этот показатель учитывается ЦБ при принятии решений о ключевой ставке.
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