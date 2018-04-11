ЦБ сообщил о замедлении трендовой инфляции до 5,1%

Оценка годовых темпов трендовой инфляции в России снизилась в марте 2018 года до 5,1% против 5,2% в феврале, сообщает ЦБ

«Замедление трендовой инфляции происходит достаточно устойчивыми темпами, вместе с тем ее текущее значение пока представляется повышенным из-за наблюдавшихся на ретроспективе сравнительно более», — говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что на среднесрочном горизонте риски отклонения годовой инфляции вверх от 4% по-прежнему преобладают над рисками отклонения инфляции вниз.

Трендовая инфляция в значительной степени отражает темпы базовой инфляции. Этот показатель учитывается ЦБ при принятии решений о ключевой ставке.