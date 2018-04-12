ОБЗОР — Рынок акций РФ вырос на внешнем позитивном фоне и укреплении рубля

МОСКВА , 12 апр /ПРАЙМ/, Елена Лыкова . Российский рынок акций вырос в четверг по основным индексам на внешнем позитивном фоне и укреплении рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию подорожал на 0,82%, до 2210,05 пункта, индекс РТС — на 3,84%, до 1125,09 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» к 21.01 снижался на 64 копейки, до 61,95 рубля, курс евро — на 1,08 рубля, до 76,38 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent снижался при этом на 0,32%, до 71,83 доллара за баррель, на данных о запасах нефти в США , свидетельствуют данные торгов.

"Российский рынок сегодня продемонстрировал все признаки, по крайней мере, локального восстановления. Что важно — укрепившийся рубль дал возможность подрасти и индексу РТС, тем более что часть политических рисков вновь отступила. Президент Трамп в который раз подтвердил свою приверженность к блефу, нацеленному, скорей, на своих избирателей", — комментирует Алексей Коренев из «Финама».

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Детского мира" выросли на 1,63% на фоне выхода отчетности компании за первый квартал 2018 года. Так, этот крупнейший российский ритейлер детских товаров в первом квартале 2018 года увеличил консолидированную выручку на 14% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 24 миллиардов рублей.

Акции "Газпрома" днем не отреагировали на рекомендацию правления компании о дивидендах и умеренно снижались. К закрытию торгов бумаги компании все же перешли в «зеленую зону» и поднялись на 0,5%.

Как ранее в четверг сообщала компания, правление «Газпрома» предлагает совету директоров компании выплатить дивиденды по итогам 2017 года в размере 8,04 рубля на акцию. Таким образом, размер дивидендных выплат предлагается сохранить на уровне 2016 года.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

На фоне укрепления национальной валюты сегодня вырос банковский сектор: акции ВТБ поднялись на 0,91%, префы Сбербанка — на 2,36%, его обыкновенные акции — на 2,02%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Иван Марчена из ГК Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи ведет в диапазоне 2160-2260 пунктов, а РТС — в коридоре 1080-1170 пунктов.

Российский рынок акций в четверг успешно отскочил выше, но пока все это восстановление напоминает робкие попытки зацепиться за уровни, считает Анна Бодрова из «Альпари». «Индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов, но будем честны: внешний фон для России , ее активов и валюты не изменился, просто драйвер отыграли и учли в котировках. Наступает время консолидации, чтобы подготовиться к вероятным новым качкам», — комментирует она.

Рублевый индикатор может закрепиться в пределах 2160-2220 пунктов, волатильность пока останется высокой, прогнозирует аналитик. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 2150 пунктов, сопротивления — 2240 пунктов, подсчитала она. О возвращении к уверенному росту речи пока не идет, добавляет эксперт.